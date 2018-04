Vona: Orbán két fóbiája, Soros és Simicska

Vona Gábor a hvg.hu-nak adott interjúban egyértelművé teszi, harmóniára vágyik, szeretné, ha kiegyenlítődének a társadalmi megosztottságok, amiket a politika az elmúlt időben kiélezett, kihasznált. Elismeri, a konfliktusokban volt felelőssége a korábbi Jobbiknak, de pártja változott.

A fejlődésünkben megvolt a jelentősége annak, amin átmentünk fiatalabb pártként és emberekként. Sokat tanultunk belőle. Szándékaink akkor is tiszták voltak, még ha ez másokat sértett is. Akkor is a hazánkat akartuk szolgálni.