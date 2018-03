Ötven gégényi nyugdíjast visz cirkuszba a kampányoló fideszes

Az útiköltséget pedig kifizeti az önkormányzat.

Levelet küldött a kétezer lakosú Gégény nyugdíjasainak az önkormányzat, amelyben a nyírségi település független polgármestere, Zakor Ildikó azt írja: Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és a térség országgyűlési képviselője (aki a Fidesz színeiben egyéni képviselőjelöltként indul a választáson) meghív 50 gégényi nyugdíjast a Fővárosi Nagycirkuszba.

A 444 által kiszúrt levélből kiderül, hogy az előadás szerdán, 15 órakor kezdődik.

A sebes vonat Gégényből 8.41 órakor indul és 13.32 órakor érkezik Budapest Nyugati pályaudvarra

– áll a levélben, ami akár vádirat is lehetne a miniszter által felügyelt MÁV ellen. Túl sok szabadprogramjuk így nem is lesz a gégényi nyugdíjasoknak, a 18.28-as vonattal már mehetnek is vissza, hogy újabb ötórás zötykölődés után, 23.17-re érkezzenek haza Gégénybe.

A cirkuszi előadást a nyugdíjasok ingyenesen nézhetik meg, de a kedvezményes nyugdíjas vonatjegyet meg kell venniük, ám utána annak az árát megtéríti az önkormányzat.

(Fotó: MTVA bizományosi / Jászai Csaba)