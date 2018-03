Utálják a politikát és rajongják Szél Bernadettet a diáktüntetők

Alaposan megszondáztatta egy kutatócsoport a március 15-i diáktüntetés résztvevőit, akik zömmel ballibek, de akadt közöttük, aki Pokorni-rajongó.

220 tüntetőt kérdeztek meg motivácójukról magyar kutatók a március 15-i, Operaház előtti diáktüntetésről, ennek eredményeit publikálta a Fényes Csongor szociológus vezette kutatócsoport kedden. Fényesék kérdőívre vezették a 198 válaszoló feleleteit. Első kérdésük az volt, hogy mi az első szó, ami eszükbe jut arról, hogy politika?

A válaszok nem túl hízelgőek: korrupció, hazugság, demokrácia, szar, közügyek, közösség, közélet, mocsok, változás.

A mintán azt is felmérték, milyen háttérből érkeztek a tüntetők. 65 százalékuk volt fővárosi, a nemi eloszlás 58:42 százalék a férfiak javára, 12 és 77 éves tüntetőt is találtak, de a 43 százalék 18-29 év közötti volt. 41 százalékuk közepesnek mondta az életszínvonalát, 53 százalékuknak magas, 6 százalék mondta csak, hogy rosszul él. A tüntetők 46 százaléka volt még tanuló, 54 százalék már nem. 52 százalékuk diplomás volt, 55 százalék dolgozik is.

Egytől ötig terjedő skálán a közéleti aktivitásukról is nyilatkozhattak, magas, 4,51-es átlag jött ki. A válaszadók 49 százaléka aznap más tüntetésen is volt, 48-an a kétfarkúakén, 21-en a baloldalén, 17-en mindkettőn. A korábbi, Tanítanék- és CEU-tüntetéseken is 60 százalék vett részt, de a tavaly áprilisi, civilek mellettire is elmentek 61 százaléknyian.

A résztvevők 89 százaléka demonstrált már, de pártban csak 12 százalékuk volt benne. 17 százalék kampányolt is már, politikussal 31 százalékuk lépett kapcsolatba, harmaduk pénzzel is segített már pártot. Amúgy a válaszadók zömmel liberálisnak, baloldalinak, modernnek és mérsékeltnek tartják magukat. Feltették nekik a kérdést, melyik politikus áll közel hozzájuk, íme:

Szél Bernadett (19 említés), Karácsony Gergely (15), Széchenyi István (15), Vona Gábor, Barack Obama, Göncz Árpád, Deák Ferenc voltak a legsűrűbben elhangzó válaszok.

Persze voltak őrületes válaszok is, mint Karl Marx, Bakunyin vagy épp Fodor Gábor. Egy szocialista politikust se neveztek meg, fideszest is csak egyet, Pokorni Zoltánt (ketten is). 62 férfi példakép mellett csak 7 nőt neveztek meg.

