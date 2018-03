Rasszizmusból nem engedték be a Fogasba, állítja az indiai férfi

Szerinte lökdösték is a belvárosi szórakozóhelyen, bár a rendőrök szerint ő volt ittas, a biztonságiak szerint pedig agresszív. Ez a nehezen kibogozható történet pörög a Facebookon, amiben a rasszista szál a legerősebb.

Nagy botrányt kavart a Magyarországon élő külföldiek között is Prad Issar bejegyzése a Hungary EXPATS nevű Facebook-csoportban. Az indiai férfi a Budapesten tapasztalt rasszizmus miatt kelt ki online, és írt arról, miért kellett idő előtt leszállnia a villamosról (egy őt üvöltve inzultáló és muszlimozó utas miatt) vagy miért érezte rosszul magát a nyílt utcán (amikor egy autóból kiabáltak rá mindenfélét).

A története legfontosabb része azonban a felkapott szórakozóhely-komplexumnál, az Instant-Fogas Ház környékén történt március 17-én. Megpróbált egy azeri barátjával bejutni a VIP-sorban, de a biztonsági őr arrogánsan közölte, hogy nem mehet be, mert muszlimnak néz ki. El is lökte őket, elestek, mire megkérdezték, mi tettek. Erre az volt a válasz, hogy takarodjanak, soha többé ne térjenek vissza az utcába.

Hiába hívta hajnali 2 és fél 4 között tízszer a rendőröket, nem jöttek ki. Amikor egy járőrkocsit sikerült megállítaniuk és elmondták a történetet, a rendőrök őket igazoltatták és megkérték, tényleg ne járjanak erre többet. Issar végül megjegyzi:

Eléggé kiábrándítottak a rasszista magyar emberek és az általános légkör az országban.

A történetnek ezzel nincs vége, megkerestük a rendőrséget is kérdéseinkkel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt írta, március 17-én, hajnali 1:51-kor és 2:38-kor érkezett bejelentés hozzájuk. Valaki angolul elmondta, hogy bántalmazta egy biztonsági őr a Fogasnál. Kérték, a kapitányságon tegye meg panaszát, de nem tett. Emiatt a budapesti főkapitány parancsnoki kivizsgálást rendelt el.

Másodszor is ugyanaz a személy telefonált, ekkor azt mondta, nem engedik be a biztonságiak, rendőri intézkedést kér. 2:55-kor ki is ment egy járőrpár, akik angolul kezdtek beszélni a férfivel. A „szemmel láthatóan ittas” bejelentő elmondta nekik, hogy bőrszíne miatt nem engedték be a klubba. A biztonsági őrt is meghallgatták, aki azt mondta, a férfi agresszíven viselkedett a sorban, ezért nem engedték be.

Ennél többet nem írt a rendőrség, mindenesetre a több, a bejelentő által leírt rasszista beszólás nem lenne meglepő annak fényében, milyen kormányzati gyűlöletkampány zajlik évek óta a képzelt ellenség, a „migráns” ellen, és emiatt milyen idegenutáló hangulat alakult ki Magyarországon.