Esztergomi plébános: a 70-es éveket hozta vissza az M1 a svédek gyalázásával

Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom plébánosában.

Az esztergomi katolikus papnak a gyermekkora és a 70-es évek szocializmusa jutott eszébe a köztévé műsora közben, amelyben azt ecsetelték, hogy a svédországi magyarok mennyire rettegnek a svédországi közállapotok miatt, sőt már éppen inkább hazatelepülnének a migránsok okozta pokolból.

Harmai Gábor plébános Facebook-oldalán azt írta:

Ilyen utoljára a hetvenes években volt, amikor általános iskolás voltam! Akkor próbáltak engem meggyőzni arról, hogy Svédországból nézve milyen remek hely Magyarország, és mennyire bánják a disszidensek, hogy kimentek!

A pap hitetlenkedve számolt be a műsorrol: megmérte, az M1 nyolc perces hírblokkot készített a „kormánypropaganda” számára a rettegő magyarokról. Hozzátette, hogy a műsor után már csak „a szorzótábla és az ábécés könyv hiányzott” a szocialista időszakban töltött gyermekkora felidézéséhez,

Meg az osztálytársaim. Egy részük kiment nyugatra…

A köztévé Lázár János diplomáciai bonyodalmakat is okozó bécsi videója után kapcsolt rá, hogy maga is hozzátegyen egy adaggal a kormányzati üzenethez, amelyben azt próbálják sugallni, hogy Magyarország maradt Európa utolsó biztonságos bástyája, mert ide nem engedték be a migránsokat.