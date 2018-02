22 évet is kaphat a részegen lövöldöző rendőr

A napokban megszülethet az elsőfokú ítélet annak a rendőrnek az ügyében, aki 2016-ban részegen lövöldözött egy csepeli társasházban. Akkor azzal védekezett, hogy a házban patkányok voltak, amelyek zajt csaptak – ez zavarta, és ezért lőtt.

A RTL Klub Híradója szerint a férfi nem csak részeg volt a lövöldözés idején, hanem nyugtatókat is beszedett és csak a véletlennek köszönhető, hogy nem találta el a társasházkezelő alkalmazottját. A lövöldözés után összeszedte a töltényeket és a lakásában lehúzta azokat a wc-n, ezután tartóztatták le.

A nyomozás során kiderült, hogy az alezredes két másik, a társasházban dolgozó férfit is megfenyegetett egy héttel a lövöldözés előtt. Az ügyész végrehajtandó börtönbüntetést kérte a bíróságtól, akár 22 és fél évet is kaphat, és ha úgy dönt a bíróság, a fegyverviseléstől is eltilthatják.

