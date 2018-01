Ünnepel a „felcsúti srác” kitalálója

És az tudta, hogy éppen ma 50 éves?

Habony Árpád portréja töredezett, hiszen ő maga nem nyilatkozik, ha pedig róla van szó, sokszor elakad a fideszes vezetők szava is (Kósa Lajos egyenesen „életveszélynek” nevezte).

Nyilvános életrajzot sem nagyon találni róla, annyit tudni, hogy Pestszentlőrincen nőtt fel, szülei osztályellenségnek számítottak az átkosban, mert nagyapja a Horthy-éra magas rangú tisztje volt.

Iskoláival, magánéletével nem dicsekszik. A néhai Népszabadságnak Deutsch Tamás egyszer megerősítette, hogy 2002 nyarán ő mutatta be Habonyt a Fidesz vezetőinek, mint kiváló marketingszakembert.

Ne beszélj úgy, mint egy miniszterelnök, mert nem vagy már miniszterelnök, ne beszélj úgy, mint egy pártelnök, mert nem vagy pártelnök. Beszélj úgy, mint egy felcsúti srác!.

Állítólag ez volt egykor a mondat, amellyel Habony bevágódott Orbánnál.

Bár Orbán Viktor személyes tanácsadójaként emlegetik a volt kendó bajnokot, maga a kormányfő ezt tagadta, noha annak idején a fidesz.hu is így emlegette.

2017-ben a legbefolyásosabb magyar persze Orbán Viktor volt, megelőzve Csányi Sándort és miniszterét, Lázár Jánost, de Habony Árpád (4.) minden hivatalos cím, titulus nélkül olyan nagyágyúk elé került, mint Matolcsy György és Vajna András, nem is beszélve Rogán Antalról, aki miniszterként is csak a tizedik helyet kapta.

Az biztos, hogy mára nemcsak kampány-, hanem médiaguru is lett, aki sokat tanulhatott tavaly elhunyt üzlettársától, Arthur J. Finkelsteintől is. Az elmúlt év fontos eseménye volt az is, hogy a Jobbik “Ti dolgoztok – Ők lopnak” plakátkampányával kapcsolatban a bíróság kimondta, Habony Árpád közszereplő.

Azt kevesen tudják, hogy filmszereplő is volt. Orbán Viktorhoz hasonlóan (Szegény Dzsoni és Árnika) ő is szerepelt filmben (Szirtes János, feLugossy László: Tiszta lap, 2001.). Egy üzletembert játszott.

A január elseje azért is fontos dátum az életében, mert 18 éve, ezen a napon, koronagondnokként ő helyezte el a Szent Koronát a Parlament kupolatermében.

Az talán még pikánsabb, hogy az 50. születésnapját ünneplő Habony éppen aznap jött világra, amikor életbe lépett az új gazdasági mechanizmus, amely sokak szerint kudarca ellenére komoly szerepet játszott a hatalomgyakorlás civilizálásában, tompítva a Nyugat Kádár-rendszer elleni kritikáit.

Azt nem tudjuk, Habony Árpád miként ünnepli születésnapját, de Orbán Viktor néhány éve irányt mutatott, amikor azzal utasította el a hálaadó szentmisét, a bulit és a meglepetés-partyt, hogy

50 évesnek lenni nem érdem, csak állapot.

