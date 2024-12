Ha ezt tesszük, a karácsonyfa nem hullajtja úgy a leveleit

Sokszor hiába szeretnénk, hogy a karácsonyfa az ünnepek alatt végig friss maradjon, ez nem sikerül. Ugyanakkor van néhány egyszerű trükk, amivel tehetünk annak érdekében, hogy sokáig gyönyörködhessünk a karácsony központi elemében.

Az Agrofórum cikke szerint ha vágott fát vásárlunk, ügyeljünk arra, hogy frissen vágott példány legyen. Egy egészséges, friss fa tűlevelei élénkzöldek, rugalmasak, és enyhe húzásra sem hullanak le könnyen, valamint az ágak is rugalmasak. A gyanta jelenléte vagy éppen hiánya is árulkodó lehet, azért nézze meg a törzset és az ágvégeket is a vásárláskor.

Felállításkor helyezzük a fát egy stabil, vízzel teli tartóba, és mindig ügyeljünk arra, hogy a tartó soha ne száradjon ki. A fenyőfák naponta akár 3-4 liter vizet is felszívhatnak, különösen az első napokban. Ha a víz elfogy, a törzs alsó része beszáradhat, és már nem lesz képes újra felszívni a vizet.

Ez azért fontos, mert ha már a fa kiszárad és nem képes nedvességet felszívni, akkor nagy mennyiségű tűlevél hullhat le róluk. Ezt megelőzendő tehát a vízben tartás.

Szintén ügyelni kell arra, hogy távol helyezzük el a hőforrásoktól, például radiátoroktól, kandallótól vagy közvetlen napsütéstől, mivel a meleg gyorsan kiszárítja, helyette inkább hűvös, árnyékos hely az optimális számára, ahol nem éri huzat.

Ha már bekövetkezett a baj, a színváltozás szintén árulkodó jel lehet. A friss, élénkzöld árnyalatok helyett a tűlevelek enyhén sárgássá vagy barnává válnak. Az ágak lekonyulása és törékennyé válása arra utal, hogy a fa szerkezete meggyengült, amely a fent lévő díszek miatt különösen észrevehető, hiszen az idő teltével az ágakra nehezedő súly sem segít a problémán, olvasható a cikkben.