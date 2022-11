Ütős lett a karácsonyi reklámfilm, ami az energiaválságot helyezi középpontba

Az Erste Csoport a napokban mutatta be 2022-es animációs karácsonyi reklámját, a #believeinchristmas-t. A korábbi sikeres karácsonyi reklámok, például a „Henry, a süni” hagyományait folytatva, az új animációs film az idén mindannyiunk előtt álló kihívást, az energiaválságot helyezi a középpontba, írja a novekedes.hu.

A reklámfilm üzenete egyértelmű: az összetartozás garantálja, hogy senki és semmi ne vegye el tőlünk a karácsony örömét.

Az Erste Csoport új karácsonyi reklámfilmjének középpontjában álló falu az ünnepi készülődés kellős közepén tart, amikor egy rejtélyes alak azon munkálkodik, hogy tönkre tegye mindenki karácsonyát. Ide-oda lopózik a faluban, titokban elvágja a villanyvezetékeket és tönkreteszi a kocsik üzemanyagtartályát. Ezzel olyan problémával szembesíti az ártatlan falubelieket, amelyet az idén mindannyian a kelleténél is jobban megismertünk: az energiaválsággal.

Ám a falu lakói nem hagyják, hogy ez a rosszakaró megkeserítse az ünnepet; senki nem akadályozhatja meg, hogy méltón ünnepeljenek. A vastag sál és a szánkó akkor is jó hangulatot teremt, ha nincs elég olaj és áram. Ez a karácsony nem olyan, mint a többi, ám a #believeinchristmas mondanivalója az, hogy a karácsony – most is, mint minden évben – az összetartozás és a szeretet ünnepe.