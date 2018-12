Az ünnepek legjobb arc zenekara a Metallica

A kívül kemény rockerszív a legmélyén mégiscsak lehet puha. Erről árulkodik legalábbis a világ egyik legmenőbb rockzenekarának akciója. A jelenleg az Egyesült Államokban turnézó Metallica, a koncertkörút valamennyi állomásán a jegybevétel egy részét a helyi élelmiszerbanknak adományozza – írja a Celebgum.

James Hetfieldék 2017 februárjában alapították meg All Within My Hands nevű alapítványukat. Azt írják azért, mert ők a közönség szeretete által válhattak sztárokká és úgy érezték, ideje, hogy elkezdjenek visszaadni valamit az embereknek. A jelenleg futó turnén befolyó pénz egy részét ez az alapítvány adományozza a legszegényebbeket segítő szervezeteknek.

Az legutóbbi állomásokon, Utahban, illetve a Washington államban fekvő Spokane-ben a banda tíz-tízezer dollárt (közel hárommillió forintot) jótékonykodott el. Az élelmiszerbankok ebből mindkét helyen harmincezer adag ételt tudnak szétosztani.

A Metallica amerikai turnéja március közepéig tart, aztán néhány hét pihenő után a banda Európába érkezik, és egészen augusztus végig maradnak az öreg kontinensen. Bár magyar helyszín nincs a naptárukban, a szomszédban azért fellépnek: a bécsi koncert augusztus 16-án lesz az Ernst-Happel stadionban.

Ez még azonban messze van, úgyhogy most nézzük meg azt, hogyan fest egy vérbeli rocker háza karácsonykor. A zene természetesen Metallica: a zenekar hat legendás számának mixe, a látványt pedig a Slayer Bob nevű youtuber tervezte.

