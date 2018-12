Kutya még ennyire nem örült a gazdájának

Casandra Cabrera úgy vett magához egy kiskutyát, hogy nem is sejtette: néhány hónappal később be kell vonulnia a seregbe, és ott kell hagynia a kutyust egyedül majdnem egy évre. Az eb, aki a Missy May névre hallgat, alig volt egyéves, mikor a gazdája elköltözött.

Cabrera azonban most hálaadásra hazautazhatott, igaz, nagyon hirtelen jött az ötlet: csak egy nappal előtte szólhatott a családjának is. Gondolta, hogy a kétlábúak nagyon fognak neki örülni, de arra számított, hogy Missy May nem is fog emlékezni rá. 11 hónap nagyon hosszú idő egy kutya életében, ráadásul az állat nagyon kicsi volt, amikor magára hagyta.

A családja a Sacramento Nemzetközi Repülőtéren várt rá, magukkal vitték a kutyát is, és kíváncsian várták a reakciót. Arra azonban, ami történt, senki nem számított: Missy May magából kikelve ugrándozott, amikor meglátta a gazdáját, és nem győzött hozzábújni a katonához.



A megható találkozásról Casandra anyja, Robbi Cabrera osztotta meg a videót Facebookján, amit azóta több ezren osztottak meg. Robbi azt nyilatkozta, hogy minden alkalommal megkönnyezi, ha megnézi – nem is csoda, valószínűleg neki is legalább annyira hiányzik a seregben szolgáló lánya, mint a kutyának.