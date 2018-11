Amikor a kutyusok is dalra fakadnak

A Bohemian Rhapsody című film kapcsán ismét felkapottá vált a neten az a lélekmelengető felvétel, amin egy nő a kutyusa társaságában adja elő a Queen zenekar We Are The Champions című slágerét. Annie Aul az autója műszerfalára rögzített kamerával vette fel a performanszot, amit kár lett volna kihagyni, mert egyszerűen zseniális. A felvétel 25 másodpercében a Lola nevű juhászkutya is felveszi a szólamot és kórusként csatlakozik, persze a maga vakkantós módján.

A videó leírása szerint Lolának jobb hangja van, mint sok embernek – ezt ki-ki döntse el maga, de az kétségtelen, hogy ennél tündéribb előadásban még nem hallhattuk Mercury-ék remekét.