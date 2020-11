New Yorknak új szuperhőse van: egy kültéri hősugárzó

November 12-én jelent meg PlayStation 4-re és PlayStation 5-re a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a 2018-as Marvel’s Spider-Man önállóan futtatható kiegészítője, ami véleményünk szerint kiváló videójáték lett. A program persze messze nem tökéletes, hiszen akadnak benne hibák: az egyik legszórakoztatóbb, hogy a Pókemberként tevékenykedő tinédzser főhős olykor teljesen váratlanul átalakul különféle tereptárgyakká, így például téglává, tűzlépcsővé, utcai ruhafogassá, vagy éppen egy befagyott pocsolyává. Technikailag ilyenkor az történik, hogy a karaktermodell helyét átveszi egy másik lemodellezett objektum, ami ugyanúgy irányítható, mint a főhős: lehet vele sétálni, hálóhintázni, sőt bunyózni is, ami meglehetősen vicces videókat eredményez.

A legújabb találat a napokban került ki az internetre, és az eddigi legviccesebb verzióról van szó: az Andy H nevű Twitter felhasználónak egy itthon is előszeretettel használt kültéri hősugárzóvá sikerült „átalakulnia”. A srác természetesen le is videózta New York legújabb szuperhősét, és nemcsak sétált és ugrált vele a Nagy Alma utcáin, de még hálóhintázott is, miközben előadta a kultikus, 60-as évekbeli Spider-Man animációs sorozat betétdalát Spider-Lampre átköltve.