Párizs csodálója Kaliforniába megy – Robert Doisneau fényképészete

A megváltozott idők ellenére, idén sem maradhat el a Fotóhónap, ahol a magyar fotógráfiával foglalkozó intézmények összefogva grandiózus kiállítássorozattal lepik meg a kortárs és klasszikus fotógráfia kedvelőit. Mai Manótól a World Press Photo-n át a kortárs magyarokig.

Párizstól Palm Springsig című, Robert Doisneau életművét bemutató tárlat méltán az idei fesztivál egyik legfontosabb programja. A tavalyi évhez hasonlóan – amikor Nobuyoshi Araki életművét bemutató tárlat került megrendezésre –, idén is egy nagy érdeklődést kiváltó tárlatot hoztak Budapestre. Robert Doisneau a humanista fotográfia egyik legkiemelkedőbb képviselője volt, fotográfiái Párizstól Palm Springsig címmel 2020. október 13. – 2021. január 10. között tekinthetők meg a Mai Manó Házban a Fotóhónap 2020. fő kiállításaként.

Párizs csodálója

Robert Doisneau-t sokáig a festői Párizs csodálójának tekintették, aki egyedülálló érzékenységgel fényképezte a várost, a „tiszta” pillanat költőjeként ünnepelték.

Munkássága azonban sokkal mélyebb és bonyolultabb annál, mint amit hírneve alapján gondolhatnánk.

A párizsi utcákon kívül, ahol szerelmespárokat és gyerekeket örökített meg, figyelemre méltó, meglepő színes fotókat is készített.

Doisneau Párizsban született 1912-ben és voltaképpen soha nem szakadt el szülővárosától. Ez volt a vadászterülete, amelyet képekkel és érzelmekkel látott el, és amely mindig rendelkezésére állt. Ez ő világa, a fényképészet az alibije, a kíváncsiság a hajtóereje, a könnyedség a stílusa.

1960-ban a Fortune magazin arra kérte fel a francia fotográfust, hogy egy egyedülálló város, a kaliforniai sivatagban található Palm Springs életéről számoljon be. Doisneau elfogadta a kihívást, és a sivatag, a pálmafák és a kobaltkék ég hátterével, a lármás lakosok csiricsáré ruháival, koktélpartijaival és golfpályáival, megalkotta a maga személyes amerikai álmát, ezúttal nem fekete-fehérben, hanem kirobbanóan színesben.

Ezek, a Palm Springs 1960 című albumból származó képek e nagyszerű fotográfus kevéssé ismert oldalát mutatják meg a Mai Manó Ház második emeletén. A Párizstól Palm Springsig című kiállítás mintegy száz eredeti nagyítást vonultat fel. A főként Doisneau műterméből és jelentős francia magángyűjteményekből származó fotók közt a leghíresebbek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a korábban soha nem látott képei. Az átfogó válogatás, amelyet a fotográfus lánya által gondosan összegyűjtött dokumentumok és vallomások egészítenek ki, az életmű friss kritikai olvasatával is szolgál.

Magyar alkotók fotói

A Magyar Fotóművészek Szövetsége rendezésében megvalósuló Fotóhónap immáron a magyar fotókultúra megkerülhetetlen és a legtöbb programot felmutató rendezvénysorozata. Az országos fotófesztivál minden évben arra is törekszik, hogy a kortárs szcéna legismertebb magyar alkotóit állítsa reflektorfénybe a nemzetközi alkotókkal párhuzamosan, így az idén a külföldi kortárs és történeti kiállítások mellett közel száz kortárs magyar alkotó mutatkozik be.

Mindezek mellett 2020-ban rekordszámú, mintegy 55 esemény került a Fotóhónap sokszínű programjába: a kiállítások mellett tárlatvezetések és szakmai előadások töltik ki az október közepétől november végéig tartó időszakot.

Budapesten kívül Bács-Kiskun, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Hajdú-Bihar megyék települései is helyszíneket biztosítanak a programhoz, így az ország mind a 7 régiójából csatlakozott kiállítás a fesztiválhoz.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége fotográfiai ösztöndíját elnyert alkotók hagyományosan ismét az Art Marketen Budapesten mutatják be alkotásaikat, továbbá idén a két legnagyobb sajtófotó kiállítás is csatlakozott a Fotóhónaphoz: A World Press Photo 2020 Kiállítás és a 38. Magyar Sajtófotó Kiállítás. Fotótörténetileg roppant fontos tárlatok is bekapcsolódtak a programba, mint például a Kassák Múzeumban megrendezett kiállítás Személyes távolság – Besnyő Éva fotográfiái címmel, Pinczehelyi Sándor: Csillagcipelés című tárlata az acb Galériában, vagy az esztergomi Tár-Lak Szalonban megrendezett STB-Team Szinposzis (1973-2013) című kiállítás.

Emellett olyan kortárs alkotók is szerepelnek a programban, mint Perlaki Márton, aki Puha sarkok címmel a Trafó Galériában mutat be önálló kiállítást, Gábor Enikő, akinek Introverziók című sorozatát az art9 Galériában láthatja a közönség, vagy Czigány Ákos, aki Néma Júliával közösen létrehozott Dobozember című tárlatával a Várfok Project Roomban mutatkozik be.