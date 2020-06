Vilmos már egy kupac kiskutya tetején is rocksztárnak látszott

Bori első gazdisként fogadta örökbe az akkor még pár hónapos Vilit, akivel közösen tanulták meg, milyen együttélni. A Dogs of Budapest utolsó portréja Vilmosról.

Bori négy hónapos korában talált rá a közepes méretű, keverék Vilmosra egy Facebook-oldalon, ahogy magát nevezi, akkor még zöldfülű kutyásként. Az oldalon ingyen elvihető kutyákat hirdettek, Bori pedig azonnal beleszeretett Vilibe, aki a fotó alapján – „amin egy kupac kiskutya tetején feküdt, mint egy rocksztár” – nagyon édes volt.

„A menhelyek nem kedvelik ezeket az oldalakat, mert lenyomozhatatlan kutyákat adnak-vesznek rajtuk, oltás, chip és ivartalanítás nélkül, illetve ezek a jószágok sokszor a menhelyeken kötnek ki, amit nem tudtam még akkor. A barátaim óva intettek, azt tanácsolták, hogy érdemes hazavinni többféle kutyát akár egy rövid időre vagy ideiglenes befogadónak lenni eleinte, mert főleg keverékek esetén lutri, milyen személyiség, milyen fajta jegyekkel, milyen előélettel kerül hozzád, ha véletlenszerűen választasz.” – mondja.

Dogs of Budapest Sorozatunkban 23 igaz történeten keresztül mutatjuk meg, mit is jelent felelős gazdának és fővárosi kutyának lenni. A többi kutyás portré a Dogs of Budapest oldalon érhető el.

Borinak sokféle állata volt kiskorában, kutyája azonban sosem és már nagyon vágyott egyre. Jó érzés számára, hogy amióta a most két és fél éves Vilmos vele van, minden nap arra ébred, hogy kutyusa alig várja, hogy gazdája kinyissa a szemét.

„Kitörő örömmel fogad, mintha egy éve nem találkoztunk volna. Jó erre ébredni. Jó érzés, hogy mindig keresi az alkalmat, hogy a közelemben legyen és sok más reakció is nagyon tiszta formában jelenik meg rajta. Emlékeztet arra a gyerekkorból ismerős állapotra, mikor mindennek lehet örülni és minden potenciális játékká válik a szemünkben. Vilmos is nagyon igényli a játékot, mindig kész valami izgalomra. Azt viszont nem szeretem, ha más kutyákkal játszik, főleg hímekkel, mert volt egy-két acsarkodása kisebb korában. Agresszívebb, mint más kutyák, még tanuljuk ezeket a nehezebb találkozásokat kezelni.”

Bori azt tanácsolja, hogy érdemes hazavinni rövidebb időre a kutyát vagy tájékozódni a természetéről, mielőtt bármelyiket is örökbefogadnánk. Mivel a kutya és gazdája kapcsolata hosszú időre szóló és intenzív tanulási folyamat lesz, sok-sok figyelem, kitartás is kell hozzá. Ha nem is a saját kutyánk, de a város miatt, amiben élünk, érdemes figyelmesen választani szerinte.

Rengeteg a kutyás, egy új gazdi sűrűn fog találkozni kihívásokkal és váratlan helyzetekkel, egy sajátos etikettel. A gazdik részéről van egyébként egy fajta bajtársiasság egymás felé, akkor is köszönünk egymásnak, ha csak elmegyünk egymás mellett, pont, mint a buszsofőrök. Szóval a legtöbben segítőkészek és készek a kommunikációra.

Bori szerint a felelős kutyatartás jóval többről szól, mint a megfelelő táp, az elegendő mozgás, az orvosi ellátás és a kutyás etikett betartása városban. A biztonságos kötődés is fontos, hogy a kutyád tudja, mire számítson tőled, legyenek keretek és következetesen betartott szabályok, valamint egy napi rutin, amit kutyusunk is ismer.

„Emellett kalandokat, élményeket és kihívásokat is jó csempészni a napjába, mert ahogy nekünk, nekik is célok és kipipált teljesítmények kellenek, hogy nyeregben érezzék magukat. Minden, amitől színesebb és gazdagabb lesz az életük.”

