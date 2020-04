Egyetlen európai hokicsapat szerzett bajnoki címet a jégen

A fehérorosz Junoszty Minszk lett Európa egyetlen olyan jégkorongcsapata, amely a jégen harcolta ki magának a bajnoki címet. Az egyesület 4-1-es összesítéssel verte a fináléban a Sahtyor Szoligorszkot, az ötödik mérkőzésen a hosszabbításban szerzett bajnoki aranyat érő gólt a hokicsapat.

Europe’s only champion: While its neighbours are mostly locked down due to the #COVID19Pandemic, #Belarus🇧🇾 was able to continue and finish its Extraliga and has a new, old champion. Congrats @JunostHC! #hockey #icehockey #хоккей

— IIHF (@IIHFHockey) April 4, 2020