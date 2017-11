Rákot diagnosztizált magán az orvos iPhone-os ultrahanggal

John Martin érsebész idén kezdte el tesztelni egy connecticuti startup fejlesztését: egy zsebben is elférő ultrahangos eszközt. Az iPhone-nal párosítható, borotva méretű készüléket magán próbálta ki. Azonban miután a nyakán futatta végig, olyan kép rajzolódott ki az Apple telefonján, ami aggodalomra adott okot. Egy nagyjából 3 centiméter átmérőjű fekete folt volt a nyelőcsővénél. Rögtön tudta, hogy baj van. Pikkelysejtes rákot állapítottak meg nála, azóta átesett egy 5,5 órás műtéten, és sugárkezelik.

A Butterfly IQ célja éppen ez lenne: minél előbb észrevenni ha baj van, akár otthon is – kapni egy képet az okostelefon kijelzőjére, amit aztán értelmezni is tudunk. Ahogy az érsebész is fogalmaz:

Ez nem csak egy ultrahangos eszköz. Ez olyan, mint azt mondani, hogy az iPhone csak egy telefon. Ez a kütyü ablakot nyit a testünkbe. Megfizethető, ezáltal mindenki által hozzáférhető lesz, bárki tudja majd képzettség nélkül használni és értelmezni, hogy mit lát.

A Butterfly Network által fejlesztett eszköz nem csak kicsi és könnyen hordozható, de a tervek szerint, a hasonló termékekhez viszonyítva olcsón kerül majd piacra még idén: 1999 dollár, azaz körülbeül 535 ezer forint lesz egy darab ára.

Lényege, hogy a testbe sugárzott hanghullámok visszaverődnek, ez alapján pedig egy képet rajzol ki. Akár az egész testet tudjuk szkennelni vele. Az orvosok a sürgősségin gyorsan tudják ellenőrizni a beteg szívét, tüdejét vagy gyomrát is röntgen sugarak nélkül.

A cég célja, hogy az eszközt egy mesterséges intelligenciás szoftverrel szereljék fel, ez nem csak a szkennelést pontosíthatná, de a rögzített képek közül kiválasztaná a legmegfelelőbbeket, ahogy magyarázatot és tanácsokat adna a felhasználónak. A program így például automatikusan kiszámolná mennyi vért pumpál a szívünk, vagy olyan időzített bombákat észlelne testünkben, mint egy aorta aneurizma.

(Kiemelt fotó: Butterfly Network)