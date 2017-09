Egy hős pálmafát ünnepel az Irma sújtotta karibság

Az ellenállás szimbólumává vált a hurrikán sújtotta karibi térségben egy magányos pálmafa, aminek még nevet is adott az internet – írja a Mashable. A trójai herceg után Hectornak elnevezett növény a Franciaországhoz tartozó Saint-Barthélemy székhelyén, Gustaviában állt ellen a 300 km/órát is elérő szélnek és ömlő esőnek.

A történet onnan indult, hogy egy éló webkamerán 7-8000 ember követte, ahogy a bikaerős Irma ciklon végigszáguld a szigeten. A kameraképen pedig végig ott volt egy pálma, ami nem adta meg magát, bár nagyon hajladozott. A net ennek megfelelően hősnek kiáltotta ki Hectort, mindenki őt dicséri a Twitteren. Az első például közölte, négy órája nézi a hajladozó fát, ami “MÉG MINDIG ÁLL”:

Spent the last 4 hours watching a palm tree named 'Hector' get hit by a hurricane, the live feed now looks like this. ITS STILL STANDING pic.twitter.com/13e6lDydX9

— ADEMZY $ (@RoundRobinho) September 6, 2017