Magyarország kirobbanthatta volna a világháborút

Trianon után a magyarság legfontosabb törekvése a revízió volt, ebben nemre, korra, társadalmi állásra és vallásra való tekintet nélkül tökéletes volt az összhang. A propaganda és a közvélemény a Mindent vissza! jelszavában a Szent István-i birodalom ezeréves határainak visszaállítását tűzte ki célul. Nemzetközi porondon viszont a hivatalos politika a sokkal elérhetőbbnek tűnő etnikai revíziót pártolta, és csakis békés eszközökkel.

Utóbbit a magyar államférfiak a lehető legkomolyabban gondolták, amire objektív bizonyíték Hitler „csehszlovákiai ajánlatának” karakteres visszautasítása volt.

A náci diktátor hatalomra kerülése után azonnal megkezdte az első világháborút lezáró békerendszer felszámolását, ami – főleg Ausztria német bekebelezése után – a magyar diplomácia számára kényes helyzetet teremtett. Horthy Miklós és a magyar kormányok a revíziót mindenképp az angolszász nagyhatalmakkal és Franciaországgal való megegyezéssel, békés módon kívánták elérni, ám azok nem kívántak beleszólni a térség ügyeibe.

Ám Hitler 1938 márciusában bevonult Ausztriába, és rögvest megfogalmazta újabb célját: a német kisebbség védelmére hivatkozva a Szudéta-vidék átadását követelte Csehszlovákiától. Ebben pedig magyar segítséget remélt. Hitler terve az volt, hogy

Magyarország a Felvidék visszavételének ürügyén hadat üzen Prágának, a konfliktust pedig Németország beavatkozása zárja rövidre. A végeredmény Csehszlovákia felosztása lett volna, hazánk jutalmul a mai Szlovákia és Kárpátalja teljes területét megkapta volna.

Hitler 1938. augusztus 20-án titkos tárgyalásokra hívta Horthyt, Imrédy Béla miniszterelnököt és Kánya Kálmán külügyminisztert. Augusztus 21-én állt elő ajánlatával, amit a magyar küldöttség egyhangúan utasított el, mert:

A hatnapos tárgyalások tehát eredménytelenül zárultak, Horthy hazautazott, Hitler dühöngött és más megoldást választott. Ezt ismeri ma a történelem Müncheni egyezmény néven, aminek folyományaként az első bécsi döntéssel Magyarországhoz csatolták a Felvidék csaknem 12 ezer négyzetkilométeres, 86 százalékban magyarok lakta déli sávját.

Horthy Miklós emlékirataiban részletesen ír a berlini tárgyalásokról, és a kérdésben képviselt magyar álláspontról, a fejezet címe beszédes: Ellentétek Hitlerrel.

Az Anschluss után a „Németország által három oldalról körülvett Csehszlovákia számára ütött az utolsó óra” – írta Horthy. Az augusztusi berlini meghívás hivatalos oka az volt, hogy mivel Németország viszi tovább az egykori császári és királyi flotta hagyományait, így annak utolsó parancsnoka legyen jelen egy német nehézcirkáló vízrebocsátásánál.

Hitler meghívására is talál a mondás, hogy „Kilátszik a lóláb”, mert éreztem valami hátsó gondolatot, és ez elvette kedvemet. Hamarosan be is igazolódott, hogy előérzetem alapos volt.