A jövő mérnökei LEGO-val tanulják a robotikát

Hétvégén rendezték meg a PlayIT-et, Kelet-Közép Európa legnagyobb gamer és IT rendezvényét, ahol nemcsak a videojátékosok apraja és nagyja, cosplayerek és más szubkultúrák rajongói képviseltették magukat, de az Óbudai Egyetem (NIK, BGK, KVK) is, többek között két LEGO-robottal, amiket nem csak csodálni lehetett, de ki is próbálhattuk őket a helyszínen.

A népszerű játékból készült építmények jól néznek ki és érdekes „trükkökre” képesek, viszont az elsődleges céljuk ezúttal nem a szórakoztatás, hiszen jelen esetben a tudományt szolgálják.

Az Óbudai Egyetem leendő mérnökei például az általunk is látott jópofa giroszkópos robot, és az ipari gépekre emlékeztető kar segítségével tanulják és gyakorolják a robotok vezérlésének a logikáját, az algoritmusokat, a szenzorok adatfeldolgozását, és beavatkozó jelek létrehozását.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karát képviselő Vér Bence Farkas ráadásul azt is elárulta, hogy a gépek alkatrészei hiába lehetnek ismerősek a kereskedelmi forgalomban is kapható LEGO Mindstorms EV3 szettből, az általuk használt verzió kifejezetten oktatási célokra készült, némileg eltér a bolti változattól, azaz valamivel profibb szenzorokat tartalmaz, mint a bárki által beszerezhető 31313-as cikkszámú készlet.

Farkas azt is elárulta, hogy ha a gyerekeknek megtetszik a programozható LEGO-robot, akkor a Mindstorms EV3 kissé borsos, közel 100 000 forintos ára miatt nem érdemes azonnal a boltba rohanni érte, helyette érdemes kinézni egy szakkört, ahol a fiatalok tanári segítséggel ismerkedhetnek meg a Technic-alapú programozható készlettel.

Az országban már több tucat közép- és általános iskolában tartanak LEGO robotika oktatást, nemrég mi is beszámoltunk arról, hogy Újbuda számos iskolájában indul hasonló tanfolyam. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy nem lehet elég korán a programozás és a robotok irányába terelni a gyerkőcöket, az olvassa el a kifejezetten kisebbeknek szánt LEGO Boostról szóló tesztünket – nekünk leesett az állunk tőle!

