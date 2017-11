Visszatérnek a Tini Nindzsa Teknőcök

Szerettük őket a vasárnapi délelőtti rajzfilmekben, imádtuk a képregényt, rongyosra játszottuk a velük készült videojátékokat, és a 90-es évek után nemrégiben újra felbukkantak a moziban is. Utóbbi alkotások ugyan nem sikerültek túl jól, de a Tini Nindzsa Teknőcök sikere ettől függetlenül töretlen, és most egy egészen váratlan helyen térnek vissza: az Injustice 2 című verekedős játékban.

Élvezettel törtük el Batman gerincét Végre ismét mi magunk mi kenhetjük el Superman, Flash vagy akár a Zöld Íjász száját.

A tavasszal megjelent programot mi is teszteltük, sőt az első félév egyik legjobb játékának választottuk. Az Injustice 2-ben alapvetően a DC képregényuniverzum leghíresebb hőseivel és gonoszaival lehet csépelni egymást, de most letölthető tartalom formájában a Teknőcök is megérkeznek a csatatérre, hogy jól ellássák az önjelölt igazságosztók és rosszfiúk baját.

Leonardo, Donatello, Raffaelo és Michalengalo a Fighter Pack 3 nevű fizetős kiegészítőben lesz elérhető, méghozzá két másik karakter, a Suicide Squad-ban is feltűnő Enchantress és a Zöld Íjász és A holnap legendái című sorozatokból ismerős Atom mellett. A DLC-hez hivatalos megjelenési dátum ugyan még nincs, de a csomag valószínűleg még idén elérhető lesz PS4-re és Xbox One-ra is.