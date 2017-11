Szó szerint lefagy az iPhone X a hidegben

Az iPhone X felhasználók visszajelzése alapján a telefon érintőkijelzője alacsony hőmérsékleten lefagy, és nem érzékeli rendesen a gesztusokat. A Reddit fórumon írt hozzászólások alapján néha ez még 0 és 35 Celsius fok között is előfordul, holott ezt végképp bírnia kéne az Apple új csúcsmobiljának.

Ez nem túl jó hír azok számára, akik olyan helyen élnek, ahol állandóan alacsony a hőmérséklet, vagy ahol szimplán négy évszak van. Az Apple visszajelzése alapján tudnak a problémáról, és dolgoznak az elhárításán.

Tisztában vagyunk vele, hogy az iPhone X kijelzője ideiglenesen nem reagál az érintésekre, amikor kivisszük és a hőmérséklet hirtelen leesik

– közölte a cég képviselője.

Azt ugyan nem magyarázták meg, hogy ez miért is történik, de ígérték, hamarosan egy szoftverfrissítéssel megszüntetik a problémát. Szerencsére feloldani és lezárni még lehet a telefont, akkor is, ha minden más érintésre nem is reagál.

(Kiemelt fotó: Christoph Dernbach/dpa)