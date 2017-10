Másodpercek alatt színez ki vázlatokat az Adobe gépagya

Az Adobe kutatói egy olyan fejlesztés alatt álló technológiát mutattak be az idei Adobe MAX rendezvényen, ami a jövőben segíthet minden korábbinál élethűbb színezést adni a monokróm képeknek. A Project Scribbler az Adobe saját gépi tanulásos platformján, az Adobe Sensei-en alapul, ami képes felismerni a fekete-fehér vázlatokat, fotókat, majd realisztikus színezést ad nekik.

#ProjectsScribbler at #AdobeMAX is absolutely amazing! Uses #AdobeSensei to colorize B&W photos in seconds. Here’s Dickens. #MAXsneaks pic.twitter.com/EXakOoMon2

— Scott Perdue (@scottperdue) October 20, 2017