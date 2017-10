A robotokkal nehéz lesz felvenni a versenyt

Mesterséges intelligenciáról mindenki írt már hideget és meleget is, most Budapesten hallhatjuk, mit gondol a témáról a Pentagon NATO-képviselője és egy világhíres jövőkutató.

A mesterséges intelligencia (AI) hatásai slágertémának számítanak a médiában. A probléma az, hogy valójában a gépagy jövőjével kapcsolatban leginkább csak vélemények születnek, senki nem tudja pontosan megjósolni, milyen hatással lesznek az egyre okosabb gépek a társadalmunkra. A két legnépszerűbb aspektus a mesterséges intelligencia és a munkahelyek kapcsolata, és az, hogy kell-e félnünk, hogy a gépek előbb-utóbb lesznek olyan okosak, hogy ellenünk forduljanak, és saját akaratot szerezzenek maguknak.

Egyik feltevés sem olyan valóságtól elrugaszkodott, mint amilyennek tűnik: a robotika már most nagyon sok helyen kiszorítja az emberi munkát, hiszen a robotoknak nincs szükségük fizetésre, szabadságra, de még ebédszünetre sem, csupán némi karbantartást igényelnek, ezzel pedig nagyon nehéz az emberi munkaerőnek felvenni a versenyt.

Aztán ott van a másik probléma is: nemrégiben az Elon Musk vezette OpenAI szoftvere a világ legprofibb játékosait verte meg egy olyan stratégiai videojátékban, ahol minden a gyors, azonnali reakciókon és a taktikán múlik. A mesterséges intelligencia tanul, alkalmazkodik, füllent, ha úgy tetszik neki, elhallgat információkat, és már a művészet területére is beszivárgott.

Mást nem tehetünk, minthogy meghallgassuk, mit mondanak a szakmában releváns emberek – pontosan erről fog szólni a TedxBudapest Klub és a HVG közös szervezése, a Robotok kora – Mit tartogat a jövőnk? előadássorozat is, amelyen Martin Ford, jövőkutató és Porkoláb Imre, a NATO Stratégiai Parancsnokának képviselője fognak beszélni arról, mit hoz a jövő a mesterséges intelligencia területén.

Martin Ford, a Szilícium-völgy közismert vállalkozója és jövőkutatója számítástechnikából, valamint üzleti ismeretekből szerzett diplomát, majd 25 évig számítógép-tervezéssel és a szoftverfejlesztéssel foglakozott.

Mára a 2009-ben megjelent The Lights in the Tunnel című könyvének számos jóslata beigazolódott, a Robotok kora című könyve pedig elnyerte a Financial Times /McKinsey év üzleti könyve díját.

Porkoláb Imre dandártábornok jelenleg a NATO Stratégiai Parancsnokának képviselője a Pentagonban. Feladatai közé tartozik a kapcsolattartás az amerikai védelmi minisztériummal, az egyesített vezérkarral és a Washington DC-be települt kutatóintézetekkel, továbbá az amerikai védelmi innovációs kezdeményezésekért felelős szervezetekkel.

Egyik szakterülete az innováció és a technológiai forradalom hatásai a hadviselésre. Szolgálj, hogy vezethess című vezetéselméleti könyve a HVG Könyvek gondozásában jelent meg.

Az előadás október 26-án lesz a Balassi Intézetben, további információk az alábbi Facebook-eseményen.

(Kiemelt fotó: Sean Gallup/Getty Images)