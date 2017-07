Az internetet 7 ember uralja 7 titkos kulccsal

Az egész úgy hangzik, mintha egy sci-fiben találnánk magunkat, pedig a valóságban hét valódi ember hét valódi kulccsal védi meg a legnagyobb internetes telefonkönyvet - s egyben minket is a támadóktól.

Az egész internet alapjait 7 valódi, fizikai kulccsal lehet ellenőrzés alatt tartani. Mindez úgy hangzik mint egy Dan Brown könyv vagy egy jó sci-fi, azonban ez a puszta valóság. Bár ha őszinték akarunk lenni, az egész procedúra csak egyharmadrészt Mátrix, kétharmadban inkább A hivatal c. sorozatra hajaz.

Node kezdjük az elején: van egy ICANN nevű szervezet, amely azért felel, hogy kiadjon numerikus internetcímeket weboldalakhoz és számítógépekhez. Ezeket aztán lefordítja olyan szöveges címekké, amiket beütünk a böngészőben.

Ha például beütjük a böngészősávba, hogy 77.111.91.56 – akkor a 24.hu oldalán találjuk magunkat, ez portálunk IP-címe. Az embereknek azonban egyszerűbb megjegyezni azt, hogy “24.hu”, mint minden egyes honlaphoz számok sorozatát bemagolni.

Az ICANN az emberek által érthető szavakat a gépek által értelmezhető számokkal köti össze, gyakorlatilag egy hatalmas internetes telefonkönyvet hozva létre. Ez garantálja, hogy amikor beütjük egy honlap címét, az nem visz minket egy másik, akár fertőzött oldalra, vagy olyan hamis banki szájtra, ahonnan ellophatják az adatainkat, rosszabb esetben a pénzünket is.

Az a személy, akinek hozzáférése van az adatbázishoz, kontrollálhatja az egész internet. Épp ezért 21 személynek (14 elsődleges és 7 helyettes) adták ki a hozzáféréshez szükséges titkos kulcsokat hét éve. Ők az ICANN által kiválasztott IT-biztonsági szakértők a világ minden pontjáról. Legtöbbjüknek sokéves tapasztalata van az internetbiztonság terén, s ma is neves nemzetközi intézményeknél dolgoznak.

A kezdetek óta mindössze egy ember vonult vissza kulcsőrzői pozíciójából: Vint Cerf, az internet egyik atyja, aki már a hetvenes éveiben jár, papíron még a Google “foglalkoztatja”, mint “vezető internetes evangelista”.

A KULCSCEREMÓNIA

2010 óta minden negyedévben egyszer összejönnek egy kulcsceremóniára – kétszer az Egyesült Államok keleti, kétszer a nyugati partján. Olyan biztonsági intézkedések közepette ülnek össze, mintha egy ország nukleáris indítókódjait cserélnék ki, vagy elnöki találkozó lenne.

Évente egyszer közösen megváltoztatják a legfelső telefonkönyvhöz tartozó jelszót.

Így nézett ki a legelső összejövetel 2010-ben, a eremóniát 1:58-tól láthatja:

A legutóbbi titkos ceremónián részt vett a The Guardian újságírója is. James Ball számolt be arról, hogyan néz az ki, amikor a 14 elsődleges kulcsőrző és 7 helyettesük találkozik egy Los Angeles melletti, ablaktalan épületben.

Mint írta, az amerikai mellett svéd, orosz, spanyol és portugál akcentust is kihallott a főleg férfiak által megtöltött teremben. A kiválasztottak hosszú biometrikus, PIN-kódokkal teli és egyéb ellenőrzési procedúra után jutnak egyre beljebb szobáról szobára, míg egy központi terembe értek, ahonnan már semmilyen elektronikus jel nem jut ki.

Ott a saját fizikai kulcsukkal felnyitnak egy értékmegőrzőt, az abban található intelligens kártyával (smart card) heten együtt hozzáférnek az adatbázishoz, s meg tudják változtatni a belépéshez szükséges mesterjelszót is.

Minden egyes alkalommal készítenek a kulccsal és az aznapi újsággal a kezükben egy fotót magukról, amit az ICANN-nak továbbítanak, ezzel üzenve, hogy: “Minden rendben van!”

A rituálét követően egyesével elhagyják a biztonságos szobát, hogy aztán elmenjenek közösen vacsorázni és bulizni. A helyszínre és hazajutást mindig saját költségen oldják meg, vagy a munkáltatójuk számlájára.