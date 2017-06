Legyen Ön a fogmosás szakértője! (X)

Amikor az Oral-B megalkotta Pozíció Érzékelő Technológiáját egy mozgéskövető szenzor és egy okostelefon video-felismerő rendszerét kombinálva, egy olyan high-tech fogkefét hozott létre, amely új szintre emeli a szájápolás

A világ 7500 P&G szakértője minden nap ugyanazzal a kihívással találkozik: a tudományt életre kell kelteni! A meglévő tudást kell átalakítani olyan meglepő, sokszor egyszerűnek tűnő megoldásokká, amelyek otthonunk tökéletesebbé válását szolgálják – hála a háttérben megbúvó titkos tudománynak.

Nem mondhatjuk, hogy nem óvnak minket: ha kell hízelegnek nekünk, ha kell megdorgálnak minket a fogorvosok. Ismerjük ezeket a tanácsokat: mossunk naponta kétszer fogat, legalább két percig, mindezt óvatosan. Ne hagyjunk ki egy fogat sem, hiszen csak így tudjuk a fogak és az íny károsodása nélkül eltávolítani a lepedéket. Mi, a jó páciensek bólogatunk, ígérgetjük, hogy ezentúl komolyan vesszük a fogmosást, most már tényleg. Majd pár hét múlva visszatérünk a korábbi rutinunkhoz…

Persze a változást könnyebb ígérni, mint véghezvinni. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az emberek átlagosan 47 másodpercig mosnak fogat, és mindeközben ötször nagyobb nyomást gyakorolnak a fogakra, mint ez megengedhető lenne – a fogápolás terén piacvezető Oral-B-t megalkotó P&G átfogó kutatása szerint. Mi több, az emberek 60 százaléka az őrlőfogakat ápolatlanul hagyja. Adam Boulding, az Oral-B biokémikusa és fogápolási szakértője szerint a fogorvosok nehezen tudják átadni pácienseiknek a fogmosás alapvető technikáit.

Itt több forog kockán, mint egy csodás mosoly vagy friss lehelet: a szájhigiéniának nagy hatása van az egészség más aspektusaira is. A szájüregben körülbelül 500 baktériumtípus él, amelyek savas hatást okozva károsíthatják a fogakat. Sőt, akár az ínyünket is megfertőzhetik, és a véráramba jutva további betegségek kiváltói is lehetnek. Az ínygyulladás cukorbetegség, ízületi gyulladások, szívbetegségek, vagy akár koraszülés kísérő tünete is lehet, ami azt bizonyítja, hogy a higiénia fenntartása korántsem mellékes egészségünk megőrzése érdekében.

Fogmosás a lehető legkorszerűbben

Ez az Oral-B legfőbb célja attól a naptól kezdve, amikor Dr. Robert Hutson paradontológus 1949-ben megalapította a céget. A márka már a kezdetektől a fogászat eredményeiből inspirálódott, kezdve a kerek fejű fogkefével, folytatva az elhasználódást jelző, fokozatosan kifakuló sörtékkel, majd az elektromos fogkefékkel, amelyek elképesztő gyorsak, akár 8800 rezgésre is képesek percenként. Hiába állnak rendelkezésre azonban a legkorszerűbb eszközök, a legtöbben még mindig nem tudják, hogyan kell a lehető legtökéletesebben végezni a fogmosást.

Boulding szerint évtizedekig úgy segítették az embereket, hogy jobb fogkeféket gyártottak, most viszont rájöttek, hogy a hatékonyabb fogmosás praktikáinak megtanítása ugyanennyire fontos feladat: akár már kis változtatásokkal is jelentős hatást érhetünk el.

A legtöbben például előnyben részesítik fogmosás során szájuk egyik felét, így nem egyformán mossák az összes fogukat. ”A fogorvosoknak elég egy pillantás a szájüregbe és rögtön meg tudják mondani, hogy az illető bal- vagy jobbkezes-e.” – állítja Frank Kressmann, a vállalat mérnöke és a fogkefetervezője. Ráadásul az emberek nagy része mechanikusan mos fogat, így mindig ugyanazok a részek maradnak ki.

Kressmann és kollégái ezért tervezték meg az Oral-B Genius 9000 fogkefét, amely megtanítja használóit a hatékonyabb fogmosásra. Érzékeli, hogy a száj mely területeit tisztítottuk meg korábban, és jelzi azt is, hogy hol igényelnek a fogak további ápolást (lásd: Helyzetmeghatározás).

Emellett minden olyan jellemzővel rendelkezik, amit elvárunk egy modern Oral-B fogkefétől. Masszírozással stimulálja az ínyt, lassabb üzemmódra állítható az érzékenyebb fogaknál, sőt, még nyelvtisztító üzemmódba is kapcsolhatjuk a készüléket. Érzékeli a kifejtett nyomást, és ha szükséges, csökkenti, vagy meg is szünteti a fogkefe fejének lüktetését, ha az túl intenzív. Ezen felül új lítium elemekkel működik, amelyek akár 14 napot is kibírnak töltés nélkül, így nyaraláskor sem kell töltőt vinnünk magunkkal. Mindez lehetővé teszi, hogy a fogkefe kétszer annyi lerakódást távolítson el, mint amennyire a kézi fogkefék képesek, így segítve minket, hogy rossz szokásainkkal többé ne ártsunk fogainknak.

Az Oral-B Genius 9000 dizájn kialakítása a fogorvosok szakértői meglátásain és annak mély megértésén alapul, hogy miként tudjuk fogainkat a lehető leggondosabban ápolni. A szakértők lehetőséget kértek arra, hogy emlékeztethessék a pácienseiket bizonyos területek fokozottabb ellenőrzésére (például azokra a bizonyos bosszantó őrlőfogakra a gyengébbik oldalon). A fogkeféhez kapcsolódó okostelefonos alkalmazást így fogorvosunk programozhatja és figyelmeztetésekkel, emlékeztetőkkel segíthet nekünk akár fogmosás előtt, akár azt követően.

„A fogkefe lát, érzékeli, hogy hol mostad meg jól a fogadat, és hol szükséges még további tisztítás.”

Kezdődjön a játék!

Az Oral-B a pszichológia segítségét is igénybe veszi, hogy az embereket rendszeresebb fogmosásra serkentse. Kressmann elmondása alapján a csapatuk együtt dolgozott egy játéktervezővel, és megértették, hogy az embereknek örömet okoz, ha tiszta lesz valami. Később ezeket a tapasztalatokat építették bele a Genius 9000 applikációjába, ahogy Kresmann megfogalmazta: „tulajdonképpen a gamification eszköztárát használtuk fel az applikáció elkészítése során”.

Amikor a felhasználó megkezdi a fogmosást, 6 kék kör jelenik meg utalva a száj 6 különböző területére. Ahogy egy terület tökéletesen meg lett tisztítva, eltűnik a kék jelzés, és helyét fehér szín veszi át, mely a már említett „megtisztulás örömét” váltja ki az emberekből. A Pac-ManTM nevű videójátékban hasonló módon kell eltüntetni egy halom pontot – mondja Kressmann.

Persze nem maradhat el az elért eredmények jutalmazása sem. A Genius applikáció jelvényeket ajánl az „erényes” magatartásért, például a rendszeres fogmosásért. És ha véletlenül a kefe nem tud kapcsolódni az applikációhoz, akkor is emlékezetében tartja a legutóbbi 30 fogmosást, majd feltölti az adatokat, amint újra sikerül kapcsolódni, így a felhasználók gond nélkül nyomon követhetik fogmosási szokásaikat.

A kérdés csak az, hogy tényleg működőképes-e ez a megközelítésmód? Az Oral B-Genius 9000 adatai azt mutatják, hogy a felhasználók átlagosan 2 perc 24 másodpercig mossák fogukat, ami annál is több, mint a naponta kétszer ajánlott 2 perc. Egle Kliver, az Oral-B termékkutatója szerint nem az időre, hanem ténylegesen a fogainkra koncentrálunk ilyenkor.

Ez a jelentős változás nagy áttörést jelenthet a szájhigiénia területén, noha az Oral-B már eddig is magasra tette a mércét az otthoni szájápolásban. A fogorvosok által inspirált dijáznnal az elektronikus fogkefe 100 százalékkal több lepedéket tud eltüntetni, mint a kézi fogkefe. Boulding szerint ez a találmány mintapéldája annak, hogy a tudomány hogyan tudja megváltoztatni rossz szokásainkat, és vezet rá a jó szokásokra – mindezt meglepően egyszerű módon.

Helyzetmeghatározás

Honnan tudja egy fogkefe, hogy a szánk melyik része tiszta? A P&G mérnöke és az Oral-B Genius 9000 fejlesztője, Frank Kressmann szerint ennek megoldása kemény dió volt, hiszen a kefének tudnia kell, hol helyezkedik el adott pillanatban a szájban.

Ennek megoldására Kressmann és csapata gyorsulásmérőket helyezett el a fogkefébe, amik kis elmozdulásokat is mérni tudnak három dimenzióban, így a fogkefe és a fogak által bezárt, akár kis szögeket is ki tudják számítani. Pontosan úgy, ahogy az okostelefonok is meg tudják határozni, hogy függőlege,s vagy vízszintes-e a pozíciójuk.

Ám az, hogy a fogkefe milyen szögben érintkezik a fogakkal, még nem árulja el, hogy a száj mely részében végzi munkáját az adott pillanatban. Így a P&G kutatói társultak a világszerte híres Fraunhofer Alkalmazott Kutatásokat Támogató Társasággal, hogy kifejlesszék a telefonos applikációt. Az applikáció a mobiltelefonok kameráját és arcfelismerő technológiáját használja, hogy a fogkefe szájhoz viszonyított pozícióját bemérhesse. Az Oral-B ezt nevezte el helyzetmeghatározó technológiának, amely rendkívül felhasználóbarát. A telefont az ember maga elé helyezi fogmosás közben, például a tükörre, az Oral-B Genius 9000-től kapott tapadókorong segítségével. Ezután az applikáció megmutatja, hogy a szájüreg mely részei mostuk meg rendesen a fogkefével, és melyek igényelnek további tisztítást. Kressmann szerint ez majdnem olyan, mintha a fogorvos végig ott lenne a fürdőszobában, hogy tanácsokkal lásson el minket fogmosás közben.