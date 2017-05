A virtuális valóságban hozná össze a szingliket a Facebook

Már júniusban elindulhatnak a Facebook első saját prémium sorozatai, köztük egy olyan társkereső műsor is, amiben a virtuális valóságban találkozhatnak össze a szinglik.

Tavaly december óta tudható, hogy a Facebook következő nagy videós projektje a saját gyártású sorozatok lesznek, ezért stúdiókkal, tartalomgyártókkal köt megállapodásokat. A feladatra felvették a CollegeHumor nevű videós oldal társalapítóját, Ricky Van Veent is, aki kreatív igazgatóként vezeti a kezdeményezést.

A közösségi oldal mindent lefedne: lesznek sportközvetítések, beszélgetős showműsorok, de a Facebook főleg exkluzív sorozatokkal húzná be a felhasználókat, ahogy azt például a Netflix is teszi. A drágább adásokban hollywoodi hírességek is felbukkanhatnak.

A Business Insider információ szerint a cég már június közepén útnak indíthatja az első szériákat. Kétféle típusú formátumot várhatunk: lesz néhány hosszabb, nagy költségvetésű műsor, valamint rövidebb, olcsóbb, 5-10 perces hosszúságú filmek, 24 óránként érkező friss epizódokkal.

Eddig összesen 24 különböző címen dolgozhat a cég.

A rövidebb, epizodikus adásokat egy új videó fül alatt lehet majd nézni a Facebookon, míg a prémium adások valószínűleg a külön kiadott videó appban válnak elérhetővé set-top boxokra.

A Facebook zöld utat adott egy olyan randiműsor ötletére is, ami a virtuális valóságban (VR) játszódik. A műsor lényege, hogy az első találkozást a VR-ban ejtik meg a szinglik, és csak később találkoznak a valódi világban.

A belsős források szerint minderről a június 17-én kezdődő Cannes Lions nemzetközi kreatívfesztiválon tudhatunk meg többet, itt jelentheti be Zuckerberg az első körben debütáló sorozatokat.