Visszatér gyökereihez a Call of Duty

Az Activison végre meghallotta a rajongók évek óta tartó sirámait, és a hihetetlenül népszerű lövöldözős széria visszakanyarodik oda, ahol a karrierje indult 2003-ban: a II. világháborúhoz.

A videojáték piac legnagyobb eladásait évek óta a Call of Duty-sorozat produkálja, és a legutóbbi epizód (Infinite Warfare) már egészen a távoli jövőbe röpítette a felhasználókat, űrcsatákkal és egyéb nyalánkságokkal fűszerezve a belső nézetes lövöldözős játékmenetet.

Ezt megelőzően kétszer is végiglövöldöztük a közeljövőt (Advanced Warfare, Black Ops III), korábban randalírozhattunk napjaink csataterein (Ghost, Modern Warfare 1-2-3), a nyolcvanas években (Black Ops II) és a hidegháború legfagyosabb időszakaiban is (Black Ops).

A Call of Duty utoljára a kilenc évvel ezelőtti World at War című epizóddal járta meg a II. világháború csatatereit, és úgy látszik, hogy a játékokat kiadó Activision elérkezettnek látta az időt a visszatérésre, hiszen rengeteg pletykát követően egy tegnap indított weboldallal hivatalosan is bejelentették, hogy az idén esedékes rész Call of Duty WWII címmel kerül a boltokba.

A játékról egyelőre nem sokat tudni, csupán annyit, hogy a Modern Warfare 3-at és az Advanced Warfare-t készítő Sledgehammer Games műhelyéből érkezik, továbbá április 26-án lesz a nagy leleplezés.

Szinte biztos, hogy jövő szerdán kapunk majd egy látványos kedvcsináló videót, részleteket a játékmenetből, megjelenési dátumot, illetve pontosabb infókat, hogy a II. világháború mely időszakában és mely helyszínein kell majd helyt állnunk a virtuális katonánkat irányítva.