Ez lett Vince Aliz Liza átmulatott estéjének eredménye

Megjelent a tavalyi X-Faktor egyik énekesének, Vince Aliz Lizának az első klipje. A videó a CloseMyEyes című dalhoz készült, saját szerzeményéhez, melyet korábban a tehetségkutatóban is bemutatott a nagyközönségnek.

Egy felszabadult, gondok nélküli dal. Ez talán azért is lehet, mert egy brazilokkal átmulatott este után íródott, és ha valakiktől, hát tőlük meg lehet tanulni, hogy hogyan kell élvezni az életet

– mondta Liza, aki azt is elárulta, hogy nagyon fontos volt neki, hogy szülővárosában Pécset forogjon első klipje.

Azt gondolom, hogy ha nem költöztem volna fel Budapestre, most sehol sem lennék, de mégis Pécsről indultam el, úgyhogy az első tényleges videót is itt szerettük volna elkészíteni. Az alapötlet az volt, hogy leginkább olyan helyszíneken forgassunk, amiket csak azok ismernek egyből fel, akik a fiatal éveiket Pécsett töltötték. Persze egy-egy ikonikus építmény is helyet talált a dologban, mint a tv torony vagy a Székesegyház, de egy kis csavart azért mindenbe tettünk – néha szó szerint.