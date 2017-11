Nőket molesztált a magyar származású amerikai komikus

Elmarad Louis C.K. magyar származású amerikai komikus filmjének bemutatója. A pikáns témájú ‘I Love You, Daddy’ című filmben John Malkovich egy kiskorú lányokra utazó rendezőt alakít.

A mozi csütörtök este debütált volna New Yorkban, de a forgalmazó végül az utolsó pillanatban lemondta a premiert. A cég azután döntött így, hogy kiderült, a New York Times cikket közöl Louis C.K. állítólagos molesztálási ügyéről.

A lapnak öt nő is azt állította, hogy a magyar származású amerikai komikus zaklatta őket. C.K. állítólag 2002-ben egy hotelszobában lépte át a határt Dana Min Goodman és Julia Wolov komikusoknál azzal, hogy levetkőzött, majd előttük kezdett maszturbálni.

Más nők is hasonló történetekről számoltak be: Louis C.K. 2003-ban állítólag egy telefonbeszélgetés közben végzett önkielégítést, míg egy másik nőtől azt kérdezte, maszturbálhat-e előtte, mire ő elutasította. Az ötödik, névtelenül nyilatkozó nő a kilencvenes évek végéről származó sztorit osztott meg a lappal. A The Chris Rock Showban dolgozott együtt a humoristával, aki többször is arra kérte, nézze végig maszturbálását.

Louis C.K. nem reagált a New York Times megkeresésére, és még nem kommentálta a híreket.

(Kiemelt kép: Rich Fury / Getty)