„Miért rakta szét a lábát egy nős férfinek? Úgy kell neki!”

A facebookos kommentek több téves általánosítást is tartalmaznak, amik igen kártékonyak a hétköznapokban. Egyrészt, mert csak akkor érdemes ítélkezni mások felett, ha véleményt kér és döntéshelyzetben van, másrészt aki még sosem volt hasonló élethelyzetben, nem tudhatja, milyen érzelmek vezetnek odáig, hogy valaki szeretővé váljon. Az Így jártam blogra küldött olvasói levél egy szerelmi háromszögről sokakat megmozgatott, az ehhez fűzött véleményeket vesszük sorra.

A Neki szerető családja van, én meg menjek abortuszra című, olvasói levélből született cikkünk sokakat megmozgatott, mondhatni általánosítások tömegét olvasni a kommentek között. Szexuálterapeutaként fontosnak tartom, hogy beszéljünk a véleményekről, rengeteg igazságosztó kommentet látni a cikkek alatt, azonban ezek többsége általánosítás és bántó azokra nézve, akik hasonló élethelyzetben vannak – egyébként a cím is egyike ezeknek. Márpedig sokan vannak szerelmi háromszögekben — sokkal többen, mint azt hinnénk.

„Neki szerető családja van, én meg menjek abortuszra" Mit tehet egy nő, ha válása után beleszeretett egy házas férfiba, aki közös jövővel hitegette? Szakértőnk segít.

„Aki nős, családos férfival kezd viszonyt, kalkuláljon azzal, hogy a pasi a családját választja”

„Nem rakom szét a lábam nős férfinak”, „aki családos pasival kezd számoljon azzal, hogy…” – ilyen mondatokat sokan írnak a Facebookon, sajnos anélkül, hogy belegondolnának abba a helyzetbe, mi van, ha a férfi is komolyan gondolta valamikor, hogy együtt marad a szeretővel. Mi van, ha nem hazudta az érzelmeit, és tényleg szándékában állt valamikor a harmadik féllel élni? Nem tudni, mi volt az elmúlt években a két ember között, és mi minden vezetett odáig, hogy a férj a házasságán kívül keresse a boldogságát. Tény, hogy a statisztikák is azt mutatják, hogy a családos férfiak nem hagyják el a gyerekeiket egy szeretőért, de előfordult már ilyen is a történelemben.

„Tipikus esete a csalfa férfinak”

A kommentelők szerint a férfi egyértelműen hazudozott éveken át, nem volt elég gerinces, nem nevezhető férfinak, csak csaló férjnek, ő tipikus példája a csalfa férfinak. Egyértelműen kiderült az olvasónk leveléből, hogy a férfi kitartóan udvarolt, a szerető nehezen, de végül belement a helyzetbe. Aki valaha találkozott már hasonló szituációval, az tudja, hogy a férfiak is érzelmes lények, nem szexgépek, így feltételezhető, hogy a családos férj házassága már megromlott, lehetséges, hogy tényleg nem is élt házaséletet a feleségével, a hiányzó szenvedélyt pedig pótolta egy harmadik féllel. Ez gyakori eset, a szülés után a nők megváltoznak, életciklus-változás áll be a párok életében, és sok férfi csak a gyerek miatt marad benne a rossz házasságban, tenni pedig nem akarnak azért, hogy jobb legyen. A férfire is lehet kígyót-békát fújni, de nem érdemes, biztosan megvolt a motivációja arra, hogy harmadik féllel pótolja a szerelmi életét.

„A feleség rovására rámászik a férjre”

„Egye meg amit kifőzött”, „Nem sajnálni való a hölgy, alapból nem kellett volna elfogadnia a férfi közeledését”, „Ha vele történne ilyen, és ő lenne a feleség, hogyan élné meg?” – ilyen kommentekből is számtalan van a cikk alatt, és ezek azért nagyon tévesek, mert két felnőtt ember érzelmi alapú döntésében nem lehet ennyire egyszerűen kinyilatkoztatni. A férj és a szerető vonzódtak egymáshoz, kísértések mindenki életében vannak — nehéz elhinni, hogy a férj beleszeretett a szeretőbe? Nehéz elhinni, hogy a kitartóan udvarló férj szavainak egy elvált nő bedőljön, és belezúgjon? Ha már valaki érzelmileg benne van egy kapcsolatban, legyen az akár csak facebookos vagy emailes levelezgetés, nehéz elmenekülni vagy nemet mondani. A feleség valószínűleg mit sem sejtett az egészről.

„Miért pont házas férfiba? Nincs nőtlen férfi? Ja, az nem kell!”

Olvasónk valóban egy hazug ember szavainak hitt, és egy hazugságra építette éveken át a szerelmi életét. Ezzel együtt az a tény, hogy házas vagy sem, nem befolyásolja a szituációt:

egyes férfiak akkor is elmenekülnek a terhesség híre hallatán, ha egyedülállók.

A szerető okkal választotta ezt a férfit, akibe beleszeretett, és bár házas a férfi, mégis, vele tervezett közös életet: a férfi okot adott erre, viselkedésével és szavaival is ezt bizonyította a szerető számára. Nem egy olyan történetet ismerni, ahol a házas férj kolléga elvált a feleségétől egy kolléganője miatt, a kettő között pedig volt egy évnyi átmenet legalább. Nem a házasság vagy a jegygyűrű az, ami vonzó lehet egy férfiban.

Az önbecsülés, önbizalom mind szóba kerülnek a párválasztáskor, olvasónk feltehetően a válása után nem feltétlenül gondolt arra, hogy komolyabb kapcsolatba lépne valakivel. Indult ahogyan indult, és meglepő, de éveken át tartott a viszony. A terhességgel lett a vége, a két ember döntését pedig a születendő gyerek sem ússza meg, egyik felet sem lehet hibáztatni — maximum abban, hogy ha nem akartak gyereket, miért nem védekeztek. De a Mi lett volna, ha? típusú sárdobálásnak sincs értelme, hiszen már nincs döntéshelyzet, hanem biztosan megszületik egy gyerek.

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A rovatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta