Kris Jenner: a legnagyobb manipulátor, aki eladta lányait a világnak

A Kepping Up With The Kardasian már több mint tíz éve fut töretlen sikerrel, ami nem jött volna össze a születésnapját november 5-én ünneplő Kris Jenner nélkül. Ő volt az, aki felismerte saját családjában a potenciált egy mindenki által egyszerre gyűlölt és imádott műsorhoz. De ki is ő? Ennek járunk most utána.

Jenner 1955. november 5-én Kristen Mary Houghtonként látta meg a napvilágot. A gimnázium elvégzése után először légiutaskísérőként kezdett el dolgozni, majd ezt követően elindította saját cégét, a Jenner Communications-t, a show elindulása óta azonban gyerekei menedzsereként dolgozik. Jenner kétszer házasodott és kétszer vált. Összesen hat saját és négy nevelt gyermeke van. Első férje, a sztárügyvéd Rob Kardashian volt, aki O.J. Simpson védőügyvédjeként vált híressé és akivel 1978-tól egészen 1991-ig voltak házasok. A válást követő első hónapban hozzáment az egykori olimpiai tízpróbabajnokhoz, Bruce Jennerhez, akitől végül 2015-ben vált el összeegyezhetetlen ellentétekre hivatkozva. A férfi végül még ugyanebben az évben bejelentette, hogy a jövőben nőként éli tovább az életét és felveszi a Caitlyn keresztnevet. Első férjétől összesen négy gyereke született: Kourtney (1979) Kim (1980) Khloé (1984) valamint egyetlen fia Rob (1987), Jennertől pedig kettő: Kendall (1995) és Kylie (1997).

Tök megértjük, ha nem tudjátok követni, ezért csináltunk egy családfát.

Az alábbi grafika kattintásra nagyobb lesz.

Az ötletgazda Kris Jenner

Az itthon csak K, mint Kardashian címen futó reality alapvetően Jenner ötlete volt. Ekkor már egy ideje második legidősebb lánya, Kim menedzsereként dolgozott, aki hírnevet végül napvilágra került házi készítésű pornófilmjének köszönheti. Ez a videó volt az a pont, ahol rájött:

családja eladható a média számára.

Jenner látta, hogy az emberek hogyan reagálnak a lányáról készült felvételekre és ki is használta azt.

Mikor megláttam a Kimről készült szexvideót, az édesanyjaként meg akartam őt ölni, de a menedzsereként tudtam, hogy dolgom van

– nyilatkozta akkoriban Jenner, aki azzal is tisztában volt, hogy egy olyan családban, ahol ekkora számbeli többségben vannak a nők a férfiakkal szemben, a dráma a mindennapok egyik főszereplője. Jenner tudta, hogy egy csatorna számára ez egy tökéletes összeállítás, mivel akár tagadjuk, akár nem: a televíziózás egyik legkedveltebb műfaja a mások életébe betekintést engedő reality-k.

Momager

A műsor tíz éve alatt számtalan olyan helyzettel találhattuk szemben magunkat nézőként, amikor Kris Jenner anyaként való helytállása megkérdőjelezhető. Eleve sikerként élte meg a már fent megemlített házi pornót, de többször asszisztált már lányai meztelen képeihez is. Önmagát csak momagerként emlegeti, amely az anya és a menedzser angol megfelelőinek összemosásaként létrejött fantáziaszó.

Kris Jenner gyakorlatilag eladta mind az öt lányát a világnak azáltal, hogy momagerként neveiket kitörölhetetlenül belevéste a média világába.

Szinte nem telhet el úgy nap, hogy ne találnák szemben magunkat legalább egy olyan cikkel, amely ne valamelyik Kardashian-Jenner nővérről szólna — ez alól a 24.hu sem kivétel. De valóban olyan rossz dolog ez?

Ha jobban belegondolunk, Jenner tökéletes karriert épített fel összes gyermeke számára, akik sosem fognak hiányt szenvedni semmiben életük hátralevő részében. A klán feje – látszólag – sosem dolgozott önös érdekekből, valóban szereti gyermekeit, akiknek a legjobbat akarta mindig és a család már így is bekerült köztudatba, hiszen a 2003-ban elhunyt első férje, Rob Kardashian volt a védőügyvéd O.J. Simpson ügyében, amelyet ma csak az évszázad pereként emlegetnek. Elsősorban ez tette a Kardashian-családot az Egyesült Államok egyik leghíresebb celebcsaládjává.

Jenner nem csinált mást, csak észrevette az előtte felsorakozott lehetőségeket és kihasználta őket, majd ezeket továbbgörgetve celebet nevelt összes lányából. Az internet népe gyakorlatilag megörül a Kardashian-Jenner nővérektől, a különböző közösségi oldalakon lassan egyenként is több százmillió felé emelkedik követőik száma.

Nem csak menedzser, hanem szereplő is

Jenner azon kívül, hogy megtervezi gyerekei életének minden pillanatát, a családja mindennapjait feldolgozó műsornak egyik legfontosabb szereplője is. Egyértelműen kijelenthető, hogy ő a legviccesebb karakter családján belül, olyannyira, hogy a közösségi oldalakat leginkább használó huszonévesek között Kris Jenner személye ikonilkussá vált, több a show-ban elhangzott mondata pedig gyakorlatilag szállóigeként terjed.

Fantasztikusan csinálod édesem

– hangzik az egyik legemlékezetesebb Jenner mondat, amelyet a momager egyik lánya meztelen fotózásán ejtett el bátorításképp.

Jenner életén olykor ugyan látszik, hogy megrendezett, mégis elhihető, hogy személyisége valóban olyan, mint amit a képernyő előtt ülve láthatunk. Abszolút nem fél saját magát kelletlen szituációkba sodorni, de gyerekei is többször kerültek már miatta ilyen helyzetbe, amelyet anyjuk néha véletlenül, néha pedig teljes szándékossággal idézett elő.

Legutóbb Ellen DeGeneres vendége volt, ami bár nem a saját műsora Jennernek, mégis sikerült itt is megnevettetnie szinte mindenkit. DeGeneres műsorának egyik állandóan visszatérő pontja, ahol a műsorvezető hírességeket küld el különböző helyekre úgy, hogy az adott celebritás csak azt mondhatja a helyszínen lévőknek, amit DeGeneres mond neki. Jennernek egy százforintos boltban kellett volna bevásárolnia úgy, hogy DeGeneres különböző kellemetlen dolgokat mondatott vele, mint például, hogy leborotválta a hátát, vagy hogy anyagilag elég szorult helyzetbe került.

Jenner tisztában van azzal, hogy családja gyakorlatilag ott van mindenhol és hogy ez egyesek számára már sok lehet, mégsem érzi azt, hogy vissza kellene fognia magát és családját.

Azt gondolom, hogy a sikerünk egy része a show, amit tíz éve kezdtünk el és az emberek a legelejétől kezdve érzelmileg részeseivé váltak ennek az családnak

– nyilatkozta Jenner, aki is hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy vannak olyanok is akik rendszeresen támadják őt és családját, de ő félig telinek látja a poharat mindig, így nem foglalkozik azokkal akik elítélik őt.

A legjobb barátnő, Kris Jenner

Vajon mi nyomás alatt éreznénk-e magunkat egy ilyen édesanya mellett? Valószínűleg igen, de Jennernek láthatóan még így is nagyon jó kapcsolata van gyerekeivel. A kamerák kereszttüzében élő család életét lehet, hogy a menedzserként gyakorlatilag tökéletes munkát végző Jenner irányítja, de a műsor tíz éve alatt sosem találkozhattunk olyan konfliktussal közte és lányai között ami hosszan elhúzódott volna.

Boldog születésnapot a legjobb barátomnak, Kris Jennernek. Nem kívánhattam volna jobb anyát. Őszintén nem tudom, hogy hogyan csinálod, hogy irányítasz minket és közben a legjobb nagymama vagy és emellett még nagyon jól is nézel ki. Hálás vagyok érted. Nagyon szeretlek

– írta leghíresebb lánya, Kim.

Kris Jenner valóban eladta lányait a világnak (illetve unokáit is a tökéletesen időzített terhesség-bejelentésekkel), hogy sztár csináljon belőlük, viszont egy biztos: lányai nagyon sikeresek az életben. Legkisebb lánya, Kylie például – aki még csak 20 éves – 2017-ben a Forbes magazin legjobban kereső hírességeket bemutató 100-as listáján az előkelő 59. helyet szerezte meg olyan neveket megelőzve, mint a 60. Bruno Mars, a 65. Jennifer Lopez, vagy a 77. Rihanna.

Etikailag valóban megkérdőjelezhető az, amit Kris Jenner tíz éve momagerként csinál, de szülőként mind ugyanazt kívánnánk gyerekeinknek, amit ő is: sikeres életet.

(Kiemelt kép: Jason LaVeris/FilmMagic/GettyImages)