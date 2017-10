X-Faktor: Ismét két versenyzőnek kellett távoznia a mezőnyből

Az RTL tehetségkutatójának négy hét múlva már vége is lesz, amelynek végén kiderül, hogy ki lett 2017-ben az magyarországi X-Faktor nyertese. Ahogyan az első két élő adásban, úgy most is két versenyzőnek kellett búcsúznia az X-Faktortól.

Ez alkalommal Radics Gigi mentoráltja, Bereznai Dániel kapta a nézőktől a legkevesebb szavazatot, így neki azonnal távoznia kellett. A másik kieső személye a párbajon dőlt el.

Az X-Faktor 3. élő showjának első kiesője Bereznay Dániel! Gratulálunk!👏🏻👏🏻👏🏻RTL Klub official | Bereznay Dániel hivatalos oldala | #xfaktorhu www.xfaktor.hu Közzétette: X-Faktor – 2017. október 28.

A párbaj egyik résztvevője az operaénekes, Abaházi Nagy Lívia volt. Ellenfele pedig a lányok kategóriájából Erdős Viola, akinek már a múlthéten is párbajoznia kellett a bennmaradásért. A mentorok végül nem tudták eldönteni, hogy ki menjen haza, így borítéknyitást követően megtudhattuk, hogy a műsorból nézői döntés alapján Erdős Violának kell távoznia a versenyből.

Az X-Faktor harmadik adásának kiesői: Bereznai Dániel és

(Kiemelt kép: RTL Klub)