Csak azèrt, mert már olyan sokan hiànyoltátok a “spárgázz a világ körül” legújabb gyöngyszemét!😎🙋😁 Nos, a felső kép a végeredmèny. Az alsó a hosszú-hosszú előkészület, amíg ez sikerült!☝🏻😁❤️❤️❤️ #spárgázzavilágkörül #splitsallaroundtheworld #srilanka #életgyerekkel #familylife

A post shared by Alma Pirner (@almapirner) on Oct 25, 2017 at 9:48am PDT