Pumped Gabó megfogadta, hogy télre kigyúrja magát

Pumped Gabó lelki válságban volt a Pumpedék forgatása alatt, nyáron. Nem, nem azért mert szakítottak barátnőjével, hanem mert nem volt megelégedve saját testével.

A celeb szerint edzeni, jól kinézni, barnának lenni és kigyúrva lenni az élet rendjét képzi. Nyáron azonban az ő életéből is hiányoztak ezek a dolgok, ami azért is fájt neki nagyon, mert ebben az évszakban hivatalosan is lehet félmeztelenül mászkálni.

Nekem az összes önbizalmam onnan jön, hogy én ki vagyok gyúrva, meg azért is kezdtem el edzeni, hogy jó legyen az önbizalmam és az, hogyha én szarul nézek ki, akkor szar kedvem van és az nem jó

– mesélte szomorúan a celeb, aki azonban megfogadta, hogy a leghidegebb évszakra összeszedi magát.

De én most télre fogom nagyon kipattintani magam, meg le fogok barnulni, mert olyankor mindenki geci dagadt, mert eszi a mikuláscsomagot két pofára, mert a mikulás is geci dagad én meg akkor leszek kipattintva

– tett fogadalmat Pumped Gabó.

Pumpedék – Bikiniszezon, további részletek és izgalmak hétfőn este 22.00-tól az RTL Spike-on.

(Kiemelt kép: RTL Spike)