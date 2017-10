Nagy Feró egy év alatt átvette az uralmat a Beatricében

A Beatrice 1969-ben alakult lányzenekarként, tagjai főleg feldolgozásokat játszottak. Csuka Mónika volt az alapító és a szólóénekes, aki gyerekkora óta komolyzenei képzést kapott, három hangszeren is tudott játszani. Nagy Feró először csak showmanként csatlakozott az együtteshez 1971-ben. Aztán csak a „fiús” dalokat kezdte énekelni, utána egyre többet szerepelt a zenekarral. Egy év múlva vette át a zenekarvezetői szerepet Mónikától. Akkor már a magánéletben is egy pár voltak, össze is házasodtak.

Nem sokkal azután, hogy 1970-ben belépett a Beatricébe, átvette a vezető szerepet. Feróval 1977-ig voltunk együtt, sokat tűrtem. De egy napon azt mondtam neki, hogy vége, elég volt. Nagyon csodálkozott. Azóta rájöttem, nem voltunk egymáshoz valók

– mondta a Borsnak Csuka, aki ezután elvált Nagy Ferótól, s újból férjhez ment, második házassága pedig sokkal jobban sikerült: több mint harminc éve él boldogan belgyógyász férjével.

Az énekesnő azóta visszavonult, évtizedek óta éneket tanít An­gyalföldön, és van egy retróklubja is. Most annak kapcsán merült fel a neve, hogy az Újszínházban színre viszik a Beatrice-sztorit, úgy hírlik, róla is érdekes dolgok derülnek majd ki a darabban.

