A Barátok Közt színésznője megégette az arcát

Mérai Kata is hamarosan feltűnik A Konyhafőnök VIP műsorában, amire nagyon készült. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy saját otthonában is szorgalmasan készült a versenyre. Ekkor érte a fájdalmas baleset is.

Épp gyakoroltam, amikor a konyhai baleset ért. Tempurált zöldségekkel dolgoztam, nagyon vékonyra volt szeletelve a répa, és valószínűleg maradhatott még benne valamennyi levegő, és egyszerűen felrobbant, amikor ki akartam emelni. Millimétereken múlt, hogy nem csapódott a szemembe az egész forró olajostul

– kezdte a Borsnak a színésznő.

Először fel se fogtam, mi történt. Csak az villant át az agyamon, hogy nekem aznap még volt egy fotózásom, és nyakamon a verseny. De aztán mindent megoldottunk, sokat kezeltem aloe vera-tartalmú készítménnyel és gyorsan gyógyult a seb szerencsére. A töb­­bit pe­dig sminkkel oldottuk meg, hiszen a dolgoknak haladnia kellett. Persze azt nem mondom, hogy nem fájt, egy hétig erős fájdalmaim voltak.

Mérai fájdalmai mostanra elmúltak, de a hegek megmaradtak.

A sérülésnek a mai napig maradt egy kis nyoma az arcomon, ami bár nem zavar, de lehet, hogy felkeresem majd az orvosomat, hogy elmondja, mit lehet tenni. Ha semmit, akkor marad egy örök emlékem arról, hogyan készültem a megmérettetésre.

