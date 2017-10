Kállay Saunders Andrást meghívták 50 cent műsorába

Az énekes nyár végén debütált, legújabb videóklipje nem várt sikert hozott. Kállay Saunders András maga sem gondolta, hogy Nachos című dala ekkora érdeklődést fog kiváltani a külföldi zenei piacon. Most azonban már több ajánlatot is kapott.

Kállay-Saunders András a nachosról énekel Mindezt pedig furamódon tangabugyis fiatal lányok vonaglása közepette teszi. Videó.

Nagy célom, hogy nemzetközileg is befussak. Szeretnék az egész világnak énekelni, zenélni és elhatároztam, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ez sikerüljön. Kikerült az új dalom, a Nachos és egy csomó producer, menedszment és kiadó keresett meg. Meghívtak Los Angelesbe és már találkoztam is a világ két legnagyobb kiadójával. Az egyikük dalszerzőként, a másik pedig előadóként szeretne leszerződtetni. Persze ez egy hosszú folyamat. A tárgyalás óta folyamatosak a levélváltások és rám bíztak kisebb feladatokat, csak ezután hozzák meg a végső döntést

– mesélte a Mokkában az énekes, akit az amerikai rapper, 50 cent This is 50 című műsorába is meghívtak fellépőnek.



Kiemelt kép: TV2