31 évesen még mindig a szüleivel él Palcsó Tamás

Palcsó Tamást 2004 őszén ismerte meg az ország, amikor második lett a Megasztárban. Ezután számos díjat nyert, egy ideig Tóth Gabival is járt, de egy ideje nem lehetett hallani felőle.

A 31 éves énekes három év után jelentkezik ismét új dalokkal, ennek apropóján árulta el a Borsnak, hogy jelenleg nincs barátnője, s még mindig a szüleivel él.

Nyolcéves koromig a Havanna-lakótelepen, egy panellakásban éltem, utána költöztünk a családdal Csepelre, ahol a szüleim építettek egy házat. Most is itt élek a nagyszüleimmel, a szüleimmel és a testvéremmel. Az öcsémmel egy szobában nőttünk fel, de most külön vagyunk. Egyszerűen nem érzem úgy, hogy nekem saját lakást kellene vennem. Nem titok, igyekszem spórolni, de abban nem vagyok biztos, hogy ebből futná egy lakásra