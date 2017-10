Tóth Vera egyedülálló nőként is teljesen boldog

Tóth Vera számára az elmúlt év rendkívül sikeresnek mondható szakmai és magánéleti szempontból egyaránt, amely leginkább annak köszönhető, hogy sikerült lelki terheitől megszabadulnia.

Mostanában már nem görcsölök rá semmire. Miért is tenném, hiszen minden sikerül. Életem legjobb időszakát élem, leraktam a testi és lelki terheket. Annyira jól érzem magam, hogy néha nem is tudok mit kezdeni ezzel az érzéssel.

– mesélte az énekesnő a Borsnak, aki nem rég költözött össze húgával, Tóth Gabival.

Vera nem gondolta volna, hogy egyedülálló nőként is tudja élvezni az életet, az utóbbi időben azonban sikert sikerre halmoz. Szakmailag sikeresebb nem is lehetne és ahogy már többször mi is beszámoltunk róla fogyása óta az énekesnő egészségesebbnek érzi magát, mint valaha.

Időközben arra is rájöttem, hogy állandó társ nélkül is boldog lehetek. Az élet bebizonyította számomra, hogy egyedülálló nőként is boldog lehet az ember. Ezért néha csodálkozom is az olyan ismerősökön, akik mindent attól tesznek függővé, hogy épp van-e párkapcsolatuk, vagy nincs.

– mesélte az énekesnő, aki hozzátette, hogy egy dolog miatt izgul mostanában egyedül, az pedig karácsonyi koncertje.

