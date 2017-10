Szabó Zsófin a 8. hónapban alig látszik, hogy terhes

Szabó Zsófi terhessége már a végéhez közeledik, a Story Extra műsorvezetője a 8. hónapban jár. Igaz, ha ezt nem tudnánk, alig látszana, Zsófi pocakja ugyanis az ilyenkor megszokottnál sokkal kisebb: még saját édesanyját is megtéveszti.

Szabó Zsófi a Facebook-oldalán címzett levelet a rajongóinak, amelyben hasméretéről ír.

Meglepő módon a testalkatomhoz képest mindannyian “nagyobb” állapotra számítottunk, mikor elképzeltük milyen leszek kismamaként. Pár évvel ezelőtt egy tv-s szakember azt mondta nekem, hogy addig amíg nem leszek terhes, annyit legyek képernyőn amennyit csak tudok, mert utána vége a karrieremnek, hisz egy elhízott nő maradok. Ez akkoriban nekem nagyon rosszul esett, de őszintén szólva én is így gondoltam. Időközben kiderült a betegségem és azóta annyira egészségesnek érzem magam, hogy kicsattanok az energiától. Megszűnt az állandó fáradtság, eltűntek a plusz kilók és a jóisten is megajándékozott minket egy kisbabával. Nem számít mennyit hízok még, ugyanis számomra nincs most annál fontosabb, hogy egész nap rúgdos a közel másfél kilós kisfiam, aki makk egészséges és az apukájával mindennél jobban várjuk, hogy megszülessen!