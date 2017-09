A Modern család kölykei akkor és most

Szeptember végén indul a Modern család kilencedik, egyben utolsó előtti évada, vagyis már közel tíz éve nézhetjük, ahogy a sorozat gyerekszereplői előttünk nőnek fel. A nemrég megrendezett Emmy-gálán meg is mutatták magukat, így most mindenki rácsodálkozhat, mennyit változtak a kölykök első szereplésükhöz képest.

Sarah Hyland / Haley Dunphy

A sorozat legidősebb nővérét alakító Sarah Hyland már bőven jónő kategóriába tartozik, hisz már rég nem tinilány, mivel idén lesz 27 éves. A sorozat meghozta neki a sikert, hírnévben mindenképpen, mert bár karrierje is beindult, de leginkább csak sorozatokban, vagy tévéfilmekben kapott szerepeket.

Ariel Winter / Alex Dunphy

A legtöbbet Ariel Winter változott. Mármint sorozatbeli énjéhez képest mindenképpen, ugyanis Alex Dunphy-ként egy okoska, jótanuló és szolid külsejű kislányt alakít, ám Ariel Winter a való életben inkább néz ki egy elrontott Kylie Jenner-utánzatnak. Nehéz kiemelni az elmúlt időszakból a legdurvább szettjét, de ha így érzi jól magát az egyébként még csak 19 éves színésznő, akkot hát öltözzön így.

Nolan Gould / Luke Dunphy

Nolan Gould is nagyot nőtt, ami nem csoda, mert tízévesen kezdte a sorozatot, most pedig már 18 éves felnőtt. Ő is kapott pár szerepet a Modern family indulása óta, de a nagyobb filmek egyelőre elkerülték.

Aubrey Anderson-Emmons / Lily Tucker-Pritchett

A sorozat szerint örökbefogadott kislány is nagyot nőtt az elmúlt években. Más szerepeket egyelőre nem kapott.

Rico Rodriguez / Manny Delgado

És persze megnőtt a sorozat Manny-je is, aki a film MILF-jét alakító Sofía Vergara fiát játssza. Egyébként ha nem is látszódik rajta, idén múlt 19 éves.

Jeremy Maguire / Joe Pritchett

Azon kívül, hogy hatalmas cukiság, nehéz bármit is írni Jeremy Maguire-ról. Főként mert másban nem is nagyon játszott eddig a kissrác.