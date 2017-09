Majka a Facebookon üzent az RTL-nek

Az X-Faktor válogatójának tegnap esti részében egy fiatal éttermi kisegítő, Nagy Krisztián aratta az egyik legnagyobb sikert a Majka, Curtis, BLR rap trió Belehalok című számának feldolgozásával.

Úgy tűnik, az RTL Klub tehetségkutatóját a konkurens TV2 arca, Majka is figyelemmel kísérte. Tetszett is neki a dal, viszont azon teljesen felháborodott, hogy a nevét kihagyták az X-Faktorból.

“Azon felül , hogy ez a felszolgáló srác remekül elénekelte a dalunkat az X-Faktorban, ki kérem magamnak, hogy azt mondja be: Nagy Ricsitől jön a Belehalok!!!

Hogy a pi**ba jönne már tőle? Azért, mert pár éve elénekelte ebben a műsorban Nagy Ricsi, nem azt jelenti, hogy ez az ő száma. Vagy a szerkesztők kérték arra, hogy ugyan ne mondja már be a konkurens csatorna egyik arcának a nevét, vagy egyszerűen csak nem tudta, hogy ez a mi számunk. Azért az is fura, hogy senki nem javította ki a zsűriben.

Szóval kedves RTL és X-Faktor! Kérem javítani ezt az abszolút pofátlan hozzáállást! Különben holnap bemondom, hogy a Liptai írta a “Hagyd meg nekem a dalt”című nótát”