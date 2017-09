Bódi Sylvinek akkora a combja, mint régen a dereka

Bódi Sylvi az Instagram-oldalán tett közzé magáról egy friss fotót, amelyen éppen egy régi ruhájába próbál belebújni, sikertelenül.

– írta Bódi, akinek a kép tanulsága szerint már akkora a combja, mint régen a dereka.

“Az idő előrehaladtával és bizonyos sportok űzésével nagyon megváltozik az emberi test. Nőké, férfiaké egyaránt. Ne értsetek félre, én jól érzem magam a bőrömben, elfogadom és szeretem a mostani testemet. Na de hogy anno ezek hogy voltak jók rám?! Nádszál vékony kis nő lehettem… 60-62-es derékbőséggel! (A mostanit hagyjuk.) Igazából nem is hittem el, hogy ilyen karcsú volt a derekam, amíg meg nem találtam ezt a 2000-ben készült motoros képemet… Szoknyák amelyek anno jók voltak rám, most kb. kisebb túlzással a combomra jók…! Láttam már ezt-azt életem során, de azért ezen most rendesen ledöbbentem.”