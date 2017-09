Kiderült, hogy Torres Dani négy nyelven beszél

Az énekes még 2004-ben a Megasztár második évadában tűnt fel. Azóta is a zenélésre koncentrál, a celebkedés kevésbé jellemző rá, ezért ritkán hallani róla.

Torres Dani a Fem3 Café műsorában gyakran lép fel énekes vendégként, most pedig egy rövid beszélgetés során az is kiderült róla, hogy több nyelven beszél és még többel próbálkozott az elmúlt években.

Úgy kezdődött a történet, hogy angol idegenvezetőként érettségiztem, aztán ezt vittem tovább a főiskolán is. A középiskola alatt 5 évig tanítottak németül, de azt sosem szerettem. Gyerekkoromban spanyolul beszéltem, tekintve, hogy Ecuadorban születtem, jártam ott óvodába, iskolába is. Főiskolán felvettem az olaszt, mert azt gondoltam, hogy nagyon könnyű lesz, hiszen beszélek spanyolul. Hát, nem volt könnyű, úgyhogy le is tettem róla. Viszont elkezdtem capoeirázni és ott megtanultam portugálul. Aztán ki tudja, hogy mit hoz még a jövő