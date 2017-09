Survivor szerelem: intim kapcsolatba került Anita és Gergő

Már napok óta szépen alakul Anita és Gergő kapcsolata a Survivorben. A két szereplő a romantikus beszélgetések és ölelkezések után a mai adásban tovább léptek: intim kapcsolatba kerültek egymással.

Az Ibon törzs tagjai nem is tagadják, hogy működik közöttük a kémia, ennek pedig fizikai kontaktussal is szeretnek nyomatékot adni. Olyannyira, hogy a mai adásban a többiektől egy kicsit félrevonultan, de mégis az Ibon tagjai előtt nem titkolva adták át magukat az intim érintések élvezetének.

Különösen Anita, aki szemmel láthatóan teljesen lelazul Gergő érintésétől. Tengerpart, naplemente, masszázs: mindezek akár egy tökéletes romantikus randi megalapozói is lehetnének és bár a Survivorben továbbra is a túlélés a tét, Anita és Gergő igyekszik minden percet kihasználni, amit együtt tölthetnek. Így a páros az éjszakát is a többiektől külön, a tengerparton töltötte, összebújva.