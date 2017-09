Király Viktor: Egy apasági teszten az is kijöhetne, hogy én vagyok az apja

Király Viktor az elmúlt napokat teljesen a családjának szentelte, hiszen hazalátogatott Amerikából az énekes ikertestvére, Ben. Az énekes néha órákon át játszik Ben féléves kisfiával, Kai­val, aki a Király família szeme fénye.

“Genetikailag én is az apja vagyok. Poénkodtunk is ezzel, hogy egy apasági teszten az is simán kijöhetne, hogy én vagyok az apja”

– mondta a Blikknek nevetve Király Viktor, aki imádja a nagybácsiszerepet, de ő egyelőre nem szeretne apuka lenni.

“Ben többször mondta már, mekkora meló nevelni egy gyereket. Persze örömteli is, de én csak ez utóbbit kapom. Amikor éjjel felsír vagy valami baja van, azt a testvéremnek és a feleségének, Jessicának kell megoldania akkor és ott élesben, én meg most azt élvezhetem, amikor együtt vagyok vele, hogy Kai baba állandóan mosolyog. Komolyan, én ilyen gyereket még nem láttam! Mondjuk nincs is olyan sok tapasztalatom babák terén, de az biztos, hogy ritkaságszámba megy, hogy egy gyereknek akkor is fülig ér a szája, amikor felébred. Kai ilyen”