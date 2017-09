Brad Pitt 12 év után végre elnézést kért Jennifer Anistontól

Ha igaz, amit az In Touch Weekly ír, akkor végre megtörtént az, aminek már nagyon ideje volt.

Ha esetleg már elfelejtette volna ezt a nagyon is Hollywoodba illő szerelmi drámát, röviden összefoglaljuk, mi történt: a fél világ szerelmes volt a Jóbarátok sztárjába, Jennifer Anistonba, a világ másik fele meg Brad Pittbe, és ez a két csodaszép ember meg egymásba. Össze is házasodtak, de a gyerek nem jött össze, pedig szerették volna. Ekkor (2004-et írunk) jött a képbe a szintén csodaszép, ám veszélyesnek tartott Angelina Jolie, akivel Pitt közösen forgatta az egyébként pocsék, Mr. és Mrs. Smith című filmet. Jolie-nak ekkor már volt egy örökbefogadott gyereke, Maddox, aki nagyon össze is barátkozott Pitt-tel – utóbbi Jolie-val is nagyon összebarátkozott, olyannyira, hogy össze is feküdt vele, pedig még Aniston volt a felesége.

Ez utóbbi dolgot egyébként nagyon sokáig tagadták mindketten, de végül bevallották.

Most újabb fordulat az ügyben, hogy Pitt – aki nemrégiben beszélt nyíltan arról, hogy többek közt az alkohol tette tönkre Jolie-val kötött házasságát – elnézést kért a történtekért Anistontól.

Kérdés, hogy ez vajon tényleg csak most történt-e meg, hiszen a válás után is jóban maradtak, erről mindketten többször is nyilatkoztak.

Mindenesetre megint Jennifer Aniston lesz a sztori vesztese, mert nem győzi hangsúlyozni, hogy iszonyúan unja, hogy még mindig egy több mint 10 éve történt dologról kérdezgetik az újságírók.

