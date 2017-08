Így búcsúzott a budapesti óvoda Ashton Kutcheréktől

Mint megírtuk, a nyolcadik kerületben járt óvodába Mila Kunis és Ashton Kutcher kislánya, amíg szüleit Budapestre kötötte egy filmforgatás.

A sztárházaspár a Villám utcában található The English Garden Nursery and Pre-School-t választotta, annak ellenére, hogy budapesti érkezésük után azt hallották, a nyolcadik kerületet el kell kerülni. Végül benyomásaik ezzel ellentétesek voltak, teljesen meg voltak elégedve, s megszerették a nevelőket is.

Úgy tűnik, az óvodai dolgozók is megkedvelték a családot, hiszen néhány nappal ezelőtt megható Facebook-üzenettel búcsúztatták őket.

“Sajnos újra el kellett köszönnünk egy kedves családtól, de reméljük egyszer még újra látjuk őket”

– írták, s egy közös fotót is posztoltak a világsztárokkal.