Britney Spears smink nélkül mutatta meg magát

Vannak sztárok, akik bátran mutogatják vakolat nélkül is az arcukat. Na, hát Britney Spears nem közéjük tartozik. Ő jellemzően még az edzős videóiban is sminket visel. Most azonban úgy gondolta kivételt tesz, és egy természetes szelfit posztolt a közösségi oldalán.

Az énekesnő elmondta, hogy ez az átlagos, otthoni kinézete, amikor éppen valamelyik fellépése miatt nem kell kicsinosítania magát. Majd hozzátette, hogy nem visel sminket, leszámítva az előző napi szempillaspirálja maradékát, ami már a szeme alá kúszott.

Nyitókép: AFP